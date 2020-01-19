Ройс: «Надеюсь, Холанд повторит успешную карьеру Обамеянга в «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс выразил надежду, что его партнер по команде Эрлинг Браут Холанд повторит успешную карьеру Пьер-Эмерика Обамеянга в «Боруссии».

«Холанд очень спокойный, но в то же время у него большие амбиции. Эрлинг тренируется невероятно усердно.

По-моему, последним игроком, который так дебютировал против «Аугсбурга», был Обамеянг. Он тоже забил три гола. Я надеюсь, что Холанд сможет повторить успешную карьеру Пьер-Эмерика в «Боруссии», – сказал Ройс.

Холанд оформил хет-трик спустя 20 минут после выхода на замену в игре с «Аугсбургом» (5:3).

Холанд – второй игрок в истории «Боруссии» после Пьера-Эмерика Обамеянга , оформивший в дебютной встрече хет-трик.

, оформивший в дебютной встрече хет-трик. Норвежец перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в текущее трансферное окно.

Холанд – о хет-трике в дебютном матче за «Боруссию: «Я пришел сюда, чтобы забивать голы