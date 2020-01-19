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  • Ройс: «Надеюсь, Холанд повторит успешную карьеру Обамеянга в «Боруссии»

Ройс: «Надеюсь, Холанд повторит успешную карьеру Обамеянга в «Боруссии»

19 января 2020, 09:36

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс выразил надежду, что его партнер по команде Эрлинг Браут Холанд повторит успешную карьеру Пьер-Эмерика Обамеянга в «Боруссии».

«Холанд очень спокойный, но в то же время у него большие амбиции. Эрлинг тренируется невероятно усердно.

По-моему, последним игроком, который так дебютировал против «Аугсбурга», был Обамеянг. Он тоже забил три гола. Я надеюсь, что Холанд сможет повторить успешную карьеру Пьер-Эмерика в «Боруссии», – сказал Ройс.

  • Холанд оформил хет-трик спустя 20 минут после выхода на замену в игре с «Аугсбургом» (5:3).
  • Холанд – второй игрок в истории «Боруссии» после Пьера-Эмерика Обамеянга, оформивший в дебютной встрече хет-трик.
  • Норвежец перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в текущее трансферное окно.

Холанд – о хет-трике в дебютном матче за «Боруссию: «Я пришел сюда, чтобы забивать голы

Источник: Goal
Германия. Бундеслига Боруссия Д Ройс Марко Обамеянг Пьер-Эмерик Холанд Эрлинг
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