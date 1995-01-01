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    Ройс: «Надеюсь, Холанд повторит успешную карьеру Обамеянга в «Боруссии»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс выразил надежду, что его партнер по команде Эрлинг Браут Холанд повторит успешную карьеру Пьер-Эмерика Обамеянга в «Боруссии».

    «Холанд очень спокойный, но в то же время у него большие амбиции. Эрлинг тренируется невероятно усердно.

    По-моему, последним игроком, который так дебютировал против «Аугсбурга», был Обамеянг. Он тоже забил три гола. Я надеюсь, что Холанд сможет повторить успешную карьеру Пьер-Эмерика в «Боруссии», – сказал Ройс.

    • Холанд оформил хет-трик спустя 20 минут после выхода на замену в игре с «Аугсбургом» (5:3).
    • Холанд – второй игрок в истории «Боруссии» после Пьера-Эмерика Обамеянга, оформивший в дебютной встрече хет-трик.
    • Норвежец перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в текущее трансферное окно.

    Холанд – о хет-трике в дебютном матче за «Боруссию: «Я пришел сюда, чтобы забивать голы

    Источник: Goal

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    Сегодня, 09:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +498

      ZENIT****** 53 минуты назад

      Уже начал! Дебют - три банки ,молодец!

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