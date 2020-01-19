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  • Холанд – о хет-трике в дебютном матче за «Боруссию: «Я пришел сюда, чтобы забивать голы»

Холанд – о хет-трике в дебютном матче за «Боруссию: «Я пришел сюда, чтобы забивать голы»

19 января 2020, 08:21
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Браут Холанд прокомментировал свой хет-трик в дебютной игре за клуб Бундеслиги с «Аугсбургом» (5:3).

«Я пришел в «Боруссию», чтобы забивать голы. Это хороший дебют. Нужно двигаться от матча к матчу, а дальше посмотрим, что произойдет», – сказал Холанд.

  • Холанд – второй игрок в истории «Боруссии» после Пьера-Эмерика Обамеянга, оформивший в дебютной встрече хет-трик.
  • Норвежец перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в текущее трансферное окно.

Холанд забил первый гол за «Боруссию» дебютным касанием и оформил хет-трик в течение 20 минут

Источник: твиттер Бундеслиги
Германия. Бундеслига Боруссия Д Холанд Эрлинг
Комментарии (3)
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Вомбат
1579428653
Бомбардирцы, что вы пишете, из какого еще Зальцбурга? Он Зениту в ноябре забивал за Лейпциг.
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