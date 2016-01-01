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    Холанд – о хет-трике в дебютном матче за «Боруссию: «Я пришел сюда, чтобы забивать голы»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Браут Холанд прокомментировал свой хет-трик в дебютной игре за клуб Бундеслиги с «Аугсбургом» (5:3).

    «Я пришел в «Боруссию», чтобы забивать голы. Это хороший дебют. Нужно двигаться от матча к матчу, а дальше посмотрим, что произойдет», – сказал Холанд.

    • Холанд – второй игрок в истории «Боруссии» после Пьера-Эмерика Обамеянга, оформивший в дебютной встрече хет-трик.
    • Норвежец перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в текущее трансферное окно.

    Холанд забил первый гол за «Боруссию» дебютным касанием и оформил хет-трик в течение 20 минут

    Источник: твиттер Бундеслиги

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7324

      Вомбат 21 минуту назад

      Бомбардирцы, что вы пишете, из какого еще Зальцбурга? Он Зениту в ноябре забивал за Лейпциг.

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      Рейтинг: +4

      egomakeev > Вомбат 3 минуты назад

      Он из Зальцбурга

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