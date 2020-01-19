Холанд – о хет-трике в дебютном матче за «Боруссию: «Я пришел сюда, чтобы забивать голы»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Браут Холанд прокомментировал свой хет-трик в дебютной игре за клуб Бундеслиги с «Аугсбургом» (5:3).

«Я пришел в «Боруссию», чтобы забивать голы. Это хороший дебют. Нужно двигаться от матча к матчу, а дальше посмотрим, что произойдет», – сказал Холанд.

Холанд – второй игрок в истории «Боруссии» после Пьера-Эмерика Обамеянга , оформивший в дебютной встрече хет-трик.

, оформивший в дебютной встрече хет-трик. Норвежец перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в текущее трансферное окно.

Холанд забил первый гол за «Боруссию» дебютным касанием и оформил хет-трик в течение 20 минут