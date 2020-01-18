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  • Сане ушел из агентства Бекхэма спустя полгода после прихода

Сане ушел из агентства Бекхэма спустя полгода после прихода

18 января 2020, 20:51

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане больше не связан с агентством DB Ventures Limited, возглавляемым бывшим футболистом сборной Англии Дэвидом Бекхэмом. Теперь представлять интересы игрока будет LIAN Sports.

Такую информацию со ссылкой на Sport1 сообщает Bild. Недавно соглашение с LIAN Sports подписал другой немецкий игрок Джером Боатенг.

  • Сане был игроком агентства Бекхэма полгода, до 2019 года интересы футболиста представляли родители.
  • Немец хочет перейти в «Баварию».
  • Сейчас игрок травмирован и должен восстановиться к февралю.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Бекхэм Дэвид Сане Лерой
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