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    Сане ушел из агентства Бекхэма спустя полгода после прихода

    Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане больше не связан с агентством DB Ventures Limited, возглавляемым бывшим футболистом сборной Англии Дэвидом Бекхэмом. Теперь представлять интересы игрока будет LIAN Sports.

    Такую информацию со ссылкой на Sport1 сообщает Bild. Недавно соглашение с LIAN Sports подписал другой немецкий игрок Джером Боатенг.

    • Сане был игроком агентства Бекхэма полгода, до 2019 года интересы футболиста представляли родители.
    • Немец хочет перейти в «Баварию».
    • Сейчас игрок травмирован и должен восстановиться к февралю.

    Источник: Bild

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    18.01.2020 20:51
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