Сане ушел из агентства Бекхэма спустя полгода после прихода

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане больше не связан с агентством DB Ventures Limited, возглавляемым бывшим футболистом сборной Англии Дэвидом Бекхэмом. Теперь представлять интересы игрока будет LIAN Sports.

Такую информацию со ссылкой на Sport1 сообщает Bild. Недавно соглашение с LIAN Sports подписал другой немецкий игрок Джером Боатенг.