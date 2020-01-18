Сане ушел из агентства Бекхэма спустя полгода после прихода

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане больше не связан с агентством DB Ventures Limited, возглавляемым бывшим футболистом сборной Англии Дэвидом Бекхэмом. Теперь представлять интересы игрока будет LIAN Sports.
Такую информацию со ссылкой на Sport1 сообщает Bild. Недавно соглашение с LIAN Sports подписал другой немецкий игрок Джером Боатенг.
- Сане был игроком агентства Бекхэма полгода, до 2019 года интересы футболиста представляли родители.
- Немец хочет перейти в «Баварию».
- Сейчас игрок травмирован и должен восстановиться к февралю.
Источник: Bild