Сане хочет перейти из «Сити» в «Баварию» в зимнее трансферное окно

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане хочет как можно скорее перейти в «Баварию».
Футболист мог перейти в мюнхенский клуб еще летом, но получил серьезную травму – разрыв крестообразной связки правого колена.
В понедельник немец сообщил о возвращении к тренировкам на поле.
«Бавария» в ближайшее время должна решить, покупать Сане в зимнее трансферное окно или подождать до лета.
- Сане должен полностью восстановиться от травмы к февралю 2020 года.
- До травмы игрока «Сити» требовал от «Баварии» 150 миллионов.
Источник: Sport Bild