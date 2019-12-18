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  • Сане хочет перейти из «Сити» в «Баварию» в зимнее трансферное окно

Сане хочет перейти из «Сити» в «Баварию» в зимнее трансферное окно

18 декабря 2019, 11:50
3

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане хочет как можно скорее перейти в «Баварию».

Футболист мог перейти в мюнхенский клуб еще летом, но получил серьезную травму – разрыв крестообразной связки правого колена.

В понедельник немец сообщил о возвращении к тренировкам на поле.

«Бавария» в ближайшее время должна решить, покупать Сане в зимнее трансферное окно или подождать до лета.

  • Сане должен полностью восстановиться от травмы к февралю 2020 года.
  • До травмы игрока «Сити» требовал от «Баварии» 150 миллионов.

Источник: Sport Bild
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Бавария Сане Лерой
Комментарии (3)
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Nikoo
1576660162
Думаю в Германии ему будет скучно, в Англии намного интереснее. Посмотрим что будет
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OBOLEV
1576663569
Зимой таких сделок не бывает ) Максимум что может бавария это выкрасть Окампоса у Севилии, но и в это совершенно не верится
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