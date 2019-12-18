Сане хочет перейти из «Сити» в «Баварию» в зимнее трансферное окно

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане хочет как можно скорее перейти в «Баварию».

Футболист мог перейти в мюнхенский клуб еще летом, но получил серьезную травму – разрыв крестообразной связки правого колена.

В понедельник немец сообщил о возвращении к тренировкам на поле.

«Бавария» в ближайшее время должна решить, покупать Сане в зимнее трансферное окно или подождать до лета.