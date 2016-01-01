Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    Сане хочет перейти из «Сити» в «Баварию» в зимнее трансферное окно

    Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане хочет как можно скорее перейти в «Баварию».

    Футболист мог перейти в мюнхенский клуб еще летом, но получил серьезную травму – разрыв крестообразной связки правого колена.

    В понедельник немец сообщил о возвращении к тренировкам на поле.

    «Бавария» в ближайшее время должна решить, покупать Сане в зимнее трансферное окно или подождать до лета.

    • Сане должен полностью восстановиться от травмы к февралю 2020 года.
    • До травмы игрока «Сити» требовал от «Баварии» 150 миллионов.

    Источник: Sport Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:50
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +622

      OBOLEV 2 часа назад

      Зимой таких сделок не бывает ) Максимум что может бавария это выкрасть Окампоса у Севилии, но и в это совершенно не верится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Nikoo 3 часа назад

      Думаю в Германии ему будет скучно, в Англии намного интереснее. Посмотрим что будет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1244

      Давид59 > Nikoo 1 час назад

      В этом году и в Германии весело. Посмотри на турнирную таблицу

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74851
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru