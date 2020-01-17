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    Исламхан прибыл на сбор «Зенита» в Катаре

    Как и анонсировалось, полузащитник из Казахстана Бауржан Исламхан прибыл на сбор «Зенита». Его казахстанец проведет в качестве игрока на просмотре.

    По итогам работы Исламхана на сборе будет принято решение, подпишет ли «Зенит» с ним контракт или нет.

    • Исламхан – свободный агент.
    • Хавбек провел за Казахстан 40 матчей, забил один гол, отдал семь ассистов.
    • Ранее журналист Айдын Кожахмет сообщал о желании «Локомотива» подписать игрока, а Betting Insider информировал об интересе «Рубина» к казахстанцу.

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    17.01.2020 20:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4530

      alp 9 часов назад

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