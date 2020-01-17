Исламхан прибыл на сбор «Зенита» в Катаре

Как и анонсировалось, полузащитник из Казахстана Бауржан Исламхан прибыл на сбор «Зенита». Его казахстанец проведет в качестве игрока на просмотре.

По итогам работы Исламхана на сборе будет принято решение, подпишет ли «Зенит» с ним контракт или нет.