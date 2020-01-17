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Исламхан прибыл на сбор «Зенита» в Катаре

17 января 2020, 20:55
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Как и анонсировалось, полузащитник из Казахстана Бауржан Исламхан прибыл на сбор «Зенита». Его казахстанец проведет в качестве игрока на просмотре.

По итогам работы Исламхана на сборе будет принято решение, подпишет ли «Зенит» с ним контракт или нет.

  • Исламхан – свободный агент.
  • Хавбек провел за Казахстан 40 матчей, забил один гол, отдал семь ассистов.
  • Ранее журналист Айдын Кожахмет сообщал о желании «Локомотива» подписать игрока, а Betting Insider информировал об интересе «Рубина» к казахстанцу.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Кайрат Зенит Исламхан Бауржан
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