Исламхан прибыл на сбор «Зенита» в Катаре

Как и анонсировалось, полузащитник из Казахстана Бауржан Исламхан прибыл на сбор «Зенита». Его казахстанец проведет в качестве игрока на просмотре.
По итогам работы Исламхана на сборе будет принято решение, подпишет ли «Зенит» с ним контракт или нет.
- Исламхан – свободный агент.
- Хавбек провел за Казахстан 40 матчей, забил один гол, отдал семь ассистов.
- Ранее журналист Айдын Кожахмет сообщал о желании «Локомотива» подписать игрока, а Betting Insider информировал об интересе «Рубина» к казахстанцу.
Источник: официальный сайт «Зенита»