Медведев: «Исламхан – лучший игрок Казахстана. Посмотрим, как он себя проявит в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поговорил о нахождении в команде полузащитника Бауржана Исламхана. По мнению функционера, это лучший футболист Казахстана.
«Бауржан Исламхан будет на сборах с «Зенитом». Это лучший игрок Казахстана, капитан «Кайрата» и сборной, хороший результативный полузащитник. Он у нас на просмотре, посмотрим, как себя проявит», – сказал Медведев.
- Исламхан – свободный агент.
- Хавбек провел за Казахстан 40 матчей, забил один гол, отдал семь ассистов.
- Ранее журналист Айдын Кожахмет сообщал о желании «Локомотива» подписать игрока, а Betting Insider информировал об интересе «Рубина» к казахстанцу.
Источник: «Чемпионат»