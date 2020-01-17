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  • Медведев: «Исламхан – лучший игрок Казахстана. Посмотрим, как он себя проявит в «Зените»

Медведев: «Исламхан – лучший игрок Казахстана. Посмотрим, как он себя проявит в «Зените»

17 января 2020, 20:14
11

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поговорил о нахождении в команде полузащитника Бауржана Исламхана. По мнению функционера, это лучший футболист Казахстана.

«Бауржан Исламхан будет на сборах с «Зенитом». Это лучший игрок Казахстана, капитан «Кайрата» и сборной, хороший результативный полузащитник. Он у нас на просмотре, посмотрим, как себя проявит», – сказал Медведев.

  • Исламхан – свободный агент.
  • Хавбек провел за Казахстан 40 матчей, забил один гол, отдал семь ассистов.
  • Ранее журналист Айдын Кожахмет сообщал о желании «Локомотива» подписать игрока, а Betting Insider информировал об интересе «Рубина» к казахстанцу.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Зенит Исламхан Бауржан Медведев Александр
Комментарии (11)
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Skull_Boy
1579281944
Как и Осорио будет дрочить на лавке, а летом в Сочи
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RotBerg
1579282058
Бесплатно. И не лег, со следующего сезона. Посмотрим что за парень. Капитанит в сборной и клубе, значит личность. Хотя есть пример Глушакова, как кэпа, но это Спартак, там можно и не бегать)
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AZ
1579283491
Если им интересует зенит, это не означает что он стал лучшим казахским игроком...
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evgevg13
1579283975
да купите уже всех лучших игроков мира и устройте чемпионат газпрёма
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muslim.kirsanov
1579286124
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь -------- https://bit.vodka/uzevs
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ArReal
1579290860
Да что там Казахстана - он лучший в мире...Почему лучших игроков Мальты и Андорры не купили - Барселона перехватила?
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ААМ
1579323762
Время покажет, нужен ли он Зениту. Деньги небольшие
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Nevsky_RU
1579332514
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев: "Это лучший игрок Казахстана, капитан «Кайрата» и сборной, хороший результативный полузащитник." Статистика: Хавбек провел за Казахстан 40 матчей, забил один гол, отдал семь ассистов.
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