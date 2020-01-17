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    Медведев: «Исламхан – лучший игрок Казахстана. Посмотрим, как он себя проявит в «Зените»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поговорил о нахождении в команде полузащитника Бауржана Исламхана. По мнению функционера, это лучший футболист Казахстана.

    «Бауржан Исламхан будет на сборах с «Зенитом». Это лучший игрок Казахстана, капитан «Кайрата» и сборной, хороший результативный полузащитник. Он у нас на просмотре, посмотрим, как себя проявит», – сказал Медведев.

    • Исламхан – свободный агент.
    • Хавбек провел за Казахстан 40 матчей, забил один гол, отдал семь ассистов.
    • Ранее журналист Айдын Кожахмет сообщал о желании «Локомотива» подписать игрока, а Betting Insider информировал об интересе «Рубина» к казахстанцу.

    Источник: «Чемпионат»

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    17.01.2020 20:14
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1206

      ААМ 33 минуты назад

      Время покажет, нужен ли он Зениту. Деньги небольшие

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3395

      AtticusFinch 9 часов назад

      Да что там Казахстана - он лучший в мире...Почему лучших игроков Мальты и Андорры не купили - Барселона перехватила?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: 0

      muslim.kirsanov 11 часов назад

      Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь -------- https://bit.vodka/uzevs

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +492

      ZENIT****** 11 часов назад

      Новостейбольше НЕТ!!!Яйцо родило курицу!.Бред,бесит!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1046

      evgevg13 11 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да купите уже всех лучших игроков мира и устройте чемпионат газпрёма

      -4
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      Рейтинг: +1460

      AZ 11 часов назад

      Если им интересует зенит, это не означает что он стал лучшим казахским игроком...

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      RotBerg 12 часов назад

      Бесплатно. И не лег, со следующего сезона. Посмотрим что за парень. Капитанит в сборной и клубе, значит личность. Хотя есть пример Глушакова, как кэпа, но это Спартак, там можно и не бегать)

      5
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    • ...
      Рейтинг: +7856

      Skull_Boy 12 часов назад

      Как и Осорио будет дрочить на лавке, а летом в Сочи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +324

      Semenycch 12 часов назад


      Нужно подписать парня на 1,5 года минимум.

      0
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      Рейтинг: +1149

      Semushkin Roman Valerievi 12 часов назад

      Посмотрим

      2
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