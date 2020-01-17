Медведев: «Исламхан – лучший игрок Казахстана. Посмотрим, как он себя проявит в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поговорил о нахождении в команде полузащитника Бауржана Исламхана. По мнению функционера, это лучший футболист Казахстана.

«Бауржан Исламхан будет на сборах с «Зенитом». Это лучший игрок Казахстана, капитан «Кайрата» и сборной, хороший результативный полузащитник. Он у нас на просмотре, посмотрим, как себя проявит», – сказал Медведев.