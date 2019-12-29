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    Украинский «Агробизнес» разорвал контракт с игроком после его отпуска в России

    Выступающий в Первой лиге Украины «Агробизнес» расторг контракт с нападающим Игорем Сикорским.

    В конце декабря футболист отдыхал в Санкт-Петербурге, что и послужило причиной решения клуба.

    «Жаль, но сегодня футбол – это политика. Когда на Украине война, с передовой привозят тяжелораненых и убитых, чуть ли не ежедневно в разных уголках Украины хоронят героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, будто это ее не касается.

    Вышеназванный игрок демонстративной путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом благодаря защитникам Украины, сохраняющим на Украине мирную жизнь.

    В то время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, еще двое погибли. ФК «Агробизнес» считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба», – говорится в заявлении клуба.

    • Сикорский в этом сезоне забил 8 голов в 19 матчах за «Агробизнес».
    • После 19 туров «Агробизнес» идет на шестом месте в Первой лиге Украины.

    Источник: Официальный сайт «Агробизнеса»

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    17.01.2020 17:50
    Комментарии48
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      Рейтинг: +47

      Все_тот_же_Юве 10 часов назад

      дибилоиды бендеровские)

      1
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      Рейтинг: +1303

      x-x-x-x-x 10 часов назад

      вот читаю коменты и думаю. нет не только правильтельство в России д.......ы а большой процент населения тоже. жаль что так но увы. диагноз плачевный.

      -2
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      Рейтинг: +1875

      swot1205 > x-x-x-x-x 10 часов назад

      ты такой же *******. смотрит он. смотрящий *********

      1
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      Рейтинг: +492

      ZENIT****** > x-x-x-x-x 9 часов назад

      Извини,я случайно плюсанул тебе,,,но думаю нормальные люди исправят мою случайную оплошность.Народ!, исправьте!

      3
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      Рейтинг: +4530

      alp 11 часов назад

      хохлы все с Россией воюют, а Россия даже не в курсе )))

      4
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      Рейтинг: +1875

      swot1205 11 часов назад

      чудики в Украине живут. если у Вас смотреть нечего. почему человеку нельзя поехать туда, куда он хочет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +492

      ZENIT****** 11 часов назад

      Футбол должен быть ВНЕ ПОЛИТИКИ!!!Тот же бомбардир себе рейтинг набивает.Очень жаль за ситуацию НА Украине.Зачем нам голову пудрить тем,что в Папуа-Новая Гвинеи нет чистой питьевой воды(это сарказм-пример),и что?Жаль,что у них не воды(чистой,питьевой).А у нас мля в стране типа всё за е б.и.сь!???

      2
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      Рейтинг: +393

      Олег1204 12 часов назад

      Кто так переживает о ус.раине, то есть замечательный сайт футбол уа, там ваше укр го.вно никто не обидит

      -1
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      ...
      Рейтинг: +492

      ZENIT****** > Олег1204 9 часов назад

      Ну допустим тебе не буду делать "алаверды" за твой мне минус,если аргументирует его!

      3
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      Рейтинг: +1455

      Leon_ARS 12 часов назад

      :-D -маразм крепчал!!!

      0
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      Рейтинг: +5871

      BRO_football 12 часов назад

      Это насколько нужно быть неадекватным человеком, чтобы провести отпуск в России, проживая на Украине? Ну съезди ты в Турцию, Египет, Болгарию или Грецию в конце концов. Неужели в украинских клубах так мало платят, что приходится отдыхать только в России?
      Футболист был наказан за свою тупость. Так ему и надо.

      0
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      Рейтинг: +393

      Олег1204 > BRO_football 12 часов назад

      А с чего он должен слушать всяких каклоушлепков и дибилов типа тебя?

      2
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      Рейтинг: +393

      Олег1204 12 часов назад

      Каклы, такие каклы

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2553

      Alekxei Z. 12 часов назад

      Это позиция клуба и что ?
      Имеют право.
      Не надо Бомбардиру затрагивать тему взаимоотношений с Украиной, вам что нужен срачь ?
      Неадекваты тут про фашистов пургу несут , ржут...
      Дебилы...

      1
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      Рейтинг: +393

      Олег1204 > Alekxei Z. 12 часов назад

      Если ты какл , вали футбол уа. А если тебе плевать на ************, то новость не читай

      0
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      Рейтинг: +2553

      Alekxei Z. > Олег1204 11 часов назад

      Пед..ла, жене своей указывай.
      Можешь отсосать . если лёгкие хорошие.

      -2
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      Рейтинг: +393

      Олег1204 > Alekxei Z. 11 часов назад

      Методы твоей мамки и твои у нас не канают, болеешь за сб сала во главе с *********, болей не здесь

      -1
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