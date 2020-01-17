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  • Украинский «Агробизнес» разорвал контракт с игроком после его отпуска в России

Украинский «Агробизнес» разорвал контракт с игроком после его отпуска в России

17 января 2020, 17:50
32

Выступающий в Первой лиге Украины «Агробизнес» расторг контракт с нападающим Игорем Сикорским.

В конце декабря футболист отдыхал в Санкт-Петербурге, что и послужило причиной решения клуба.

«Жаль, но сегодня футбол – это политика. Когда на Украине война, с передовой привозят тяжелораненых и убитых, чуть ли не ежедневно в разных уголках Украины хоронят героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, будто это ее не касается.

Вышеназванный игрок демонстративной путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом благодаря защитникам Украины, сохраняющим на Украине мирную жизнь.

В то время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, еще двое погибли. ФК «Агробизнес» считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба», – говорится в заявлении клуба.

  • Сикорский в этом сезоне забил 8 голов в 19 матчах за «Агробизнес».
  • После 19 туров «Агробизнес» идет на шестом месте в Первой лиге Украины.

Источник: Официальный сайт «Агробизнеса»
Украина. Премьер-лига Сикорский Игорь
Комментарии (32)
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Hektor 84
1579272904
Придурки кастрюлеголовые
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Октавиус
1579274806
Мне интересно, насколько сами украинцы считают такую дичь нормальным явлением
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vka1970
1579277150
Такая трактовка имела бы право на жизнь, если бы соседи доказали в международных судах, что воюют именно с нами.Хотя это полная дичь и они сами же понимают это.Другое дело, что из образа слабого и обиженного выйти сложно и будет иметь последствия для тех кто на этом пиарился и дорвался до кормушки.
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American-Patriot
1579279676
Абсолютно правильная позиция - нех.й шастать. Я, если бы был президентом Украины, то вообще вырыл бы глубокий ров с крокодилами и огородил колючей проволокой границу. Давай ставь дизлайк.
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Олег1204
1579281556
Каклы, такие каклы
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BRO_football
1579281651
Это насколько нужно быть неадекватным человеком, чтобы провести отпуск в России, проживая на Украине? Ну съезди ты в Турцию, Египет, Болгарию или Грецию в конце концов. Неужели в украинских клубах так мало платят, что приходится отдыхать только в России? Футболист был наказан за свою тупость. Так ему и надо.
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Олег1204
1579281978
Кто так переживает о ус.раине, то есть замечательный сайт футбол уа, там ваше укр го.вно никто не обидит
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swot1205
1579283311
чудики в Украине живут. если у Вас смотреть нечего. почему человеку нельзя поехать туда, куда он хочет
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alp
1579283451
хохлы все с Россией воюют, а Россия даже не в курсе )))
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x-x-x-x-x
1579286181
вот читаю коменты и думаю. нет не только правильтельство в России д.......ы а большой процент населения тоже. жаль что так но увы. диагноз плачевный.
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