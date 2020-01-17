Семья 17-летней внучки Ельцина опровергла свадьбу девушки со Смоловым

Семья Марии Юмашевой, 17-летней внучки первого президента РФ Бориса Ельцина, опровергла свадьбу девушки с нападающим «Локомотива» Федором Смоловым.

«Новость опроверг брат потенциальной невесты Борис Ельцин-младший. Он заявил журналистам, что семья ничего не знает о вымышленном торжестве», – гласит сообщение источника.