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    Семья 17-летней внучки Ельцина опровергла свадьбу девушки со Смоловым

    Семья Марии Юмашевой, 17-летней внучки первого президента РФ Бориса Ельцина, опровергла свадьбу девушки с нападающим «Локомотива» Федором Смоловым.

    «Новость опроверг брат потенциальной невесты Борис Ельцин-младший. Он заявил журналистам, что семья ничего не знает о вымышленном торжестве», – гласит сообщение источника.

    • Ранее появилась информация, что Смолов планирует жениться на внучке Ельцина, когда ей исполнится 18 лет.
    • До 2015 года Смолов встречался с моделью Викторией Лопыревой.
    • В текущем сезоне РПЛ игрок провел 14 матчей, забил четыре гола.
    • «Локомотив» в таблице чемпионата России идет пятым.

    Источник: Starhit

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    Сегодня, 00:38
    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +3518

      RotBerg 2 часа назад

      Федерико Ельцин-Лопырев из Локомотива! Ещё круче звучит)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36096

      MaxRnD > RotBerg 26 минут назад

      Граф

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +575

      yurdin 2 часа назад

      Федя в погоне за тарасовым. Какой тут может быть чемпионат Европы?
      Фейспалм сплошной...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2540

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Появилась информация ???
      Бомбардир , вы же озвучиваете всякую х..ню, а потом опровергаете.
      Не солидно, дебилы ! Занимайтесь спортом , а не "желтизной"

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3518

      RotBerg 3 часа назад

      Фёдор Лопырев-Ельцин. Звучит)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11159

      vladimir-7 > RotBerg 3 часа назад

      Теперь будет звучать-Федор Горбатый-Ельцин.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11159

      vladimir-7 > vladimir-7 3 часа назад

      После женитьбы на дочке-внучке Горбачева

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6584

      mihail200606 4 часа назад

      Облом Феде))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      Иван Петров 1986 4 часа назад

      А он уже губу раскатал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2169

      Derzkiy1 11 часов назад

      17 лет .... Стыд да срам Федя .... Как твой имидж и не пытаются выравнять , ты все равно себя позоришь

      3
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      Рейтинг: +687

      Hektor 84 12 часов назад

      Понимаишь. Не суждено Федору Ельциным стать

      3
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      Рейтинг: +2025

      Томик 12 часов назад

      Опа на. Не поедет Федя на ЧЕ, всё-таки.

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