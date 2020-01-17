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  • Семья 17-летней внучки Ельцина опровергла свадьбу девушки со Смоловым

Семья 17-летней внучки Ельцина опровергла свадьбу девушки со Смоловым

17 января 2020, 00:38
12

Семья Марии Юмашевой, 17-летней внучки первого президента РФ Бориса Ельцина, опровергла свадьбу девушки с нападающим «Локомотива» Федором Смоловым.

«Новость опроверг брат потенциальной невесты Борис Ельцин-младший. Он заявил журналистам, что семья ничего не знает о вымышленном торжестве», – гласит сообщение источника.

  • Ранее появилась информация, что Смолов планирует жениться на внучке Ельцина, когда ей исполнится 18 лет.
  • До 2015 года Смолов встречался с моделью Викторией Лопыревой.
  • В текущем сезоне РПЛ игрок провел 14 матчей, забил четыре гола.
  • «Локомотив» в таблице чемпионата России идет пятым.

Источник: Starhit
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор
Комментарии (12)
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Томик
1579211360
Опа на. Не поедет Федя на ЧЕ, всё-таки.
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Hektor 84
1579211994
Понимаишь. Не суждено Федору Ельциным стать
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Derzkiy1
1579213374
17 лет .... Стыд да срам Федя .... Как твой имидж и не пытаются выравнять , ты все равно себя позоришь
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Иван Петров 1986
1579240267
А он уже губу раскатал.
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mihail200606
1579240588
Облом Феде))
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RotBerg
1579241961
Фёдор Лопырев-Ельцин. Звучит)
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yurdin
1579246804
Федя в погоне за тарасовым. Какой тут может быть чемпионат Европы? Фейспалм сплошной...
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RotBerg
1579248132
Федерико Ельцин-Лопырев из Локомотива! Ещё круче звучит)))
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