Семья 17-летней внучки Ельцина опровергла свадьбу девушки со Смоловым

Семья Марии Юмашевой, 17-летней внучки первого президента РФ Бориса Ельцина, опровергла свадьбу девушки с нападающим «Локомотива» Федором Смоловым.
«Новость опроверг брат потенциальной невесты Борис Ельцин-младший. Он заявил журналистам, что семья ничего не знает о вымышленном торжестве», – гласит сообщение источника.
- Ранее появилась информация, что Смолов планирует жениться на внучке Ельцина, когда ей исполнится 18 лет.
- До 2015 года Смолов встречался с моделью Викторией Лопыревой.
- В текущем сезоне РПЛ игрок провел 14 матчей, забил четыре гола.
- «Локомотив» в таблице чемпионата России идет пятым.
Источник: Starhit