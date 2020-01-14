Смолов планирует жениться на внучке Ельцина, когда ей исполнится 18 лет

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов собирается жениться на внучке экс-президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой, сообщает «7 дней».

Пара планирует зарегистрировать отношения в следующем году, когда Юмашевой исполнится 18 лет. Родственники девушки не против свадьбы, поскольку у них с футболистом сложились отличные отношения. Церемонию решено провести на острове Сент-Барт в бассейне Карибского моря.

Ранее Смолов выложил в инстаграме совместное фото в обнимку с 17-летней внучкой Ельцина, сделанное на Сент-Барте.