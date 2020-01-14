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    Смолов планирует жениться на внучке Ельцина, когда ей исполнится 18 лет

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов собирается жениться на внучке экс-президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой, сообщает «7 дней».

    Пара планирует зарегистрировать отношения в следующем году, когда Юмашевой исполнится 18 лет. Родственники девушки не против свадьбы, поскольку у них с футболистом сложились отличные отношения. Церемонию решено провести на острове Сент-Барт в бассейне Карибского моря.

    Ранее Смолов выложил в инстаграме совместное фото в обнимку с 17-летней внучкой Ельцина, сделанное на Сент-Барте.

    • До 2015 года Смолов встречался с моделью Викторией Лопыревой.
    • В текущем сезоне РПЛ игрок провел 14 матчей, забил четыре гола.
    • «Локомотив» в таблице чемпионата России идет пятым.

    Источник: «7 дней»

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    14.01.2020 12:15
    Комментарии26
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      Рейтинг: +1134

      Mister_Tomsk 15 января, 07:46

      ну все же предельно ясно) типу под сраку лет, карьера уже все сдулась, пришло время страгать маленьких смоликов )

      1
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      Рейтинг: +1655

      Бухбух 14 января, 20:14

      А стать, к примеру, лучшим бомбардиром РПЛ он не планирует?

      0
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      Рейтинг: +673

      Hektor 84 14 января, 19:47

      Тарасов- Бузов, Радимов- Буланов, Смолов- Ельцин))))

      1
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      Рейтинг: +36708

      portero 14 января, 18:51

      у него выбора нет или жениться или сидеть, ну третий вариант тоже есть , но ему он не понравится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      Иван Петров 1986 14 января, 16:31

      В думу навострился - там дебилов уйма. Будет с наркошей шипулиным общаться.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13496

      bset 14 января, 16:01

      Смолов вроде не бедный, образованный. Не похоже, чтобы ради денег жениться хотел. Непонятно, о чем можно будучи взрослым мужчиной общаться со школьницей?

      6
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      ...
      Рейтинг: +20542

      VVM1964 > bset 14 января, 17:40

      " Когда безродная дворняга взобраться хочет на бульдога
      Знай - это любовь ... " )))))

      4
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      ...
      Рейтинг: +137

      Авек плезир > bset 14 января, 19:00

      Мил человек, а на кой ему вообще с ней общаться? Он будет просто это молодое тело, говоря по русски, эбат

      0
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      ...
      Рейтинг: +2023

      Томик > Авек плезир 14 января, 21:08

      Ему мало тел что-ли? Смешно. Даже не футболистам с мешками денег, легко и непринуждённо дают. Уж жениться на ребёнке для этого не нужно. Тем более, что когда тебе за 30, уже 17 летние вызывают какие-то смешанные чувства.

      0
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      Рейтинг: -37932

      пьяныйхоровод 14 января, 15:53

      Вспомнилась песня про корнета из х/ф "Соломенная шляпка" .

      1
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      Рейтинг: +1274

      Manilov 14 января, 15:51

      Смолова в Президенты!

      0
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      Рейтинг: +2559

      Dellleone 14 января, 15:41

      Скоро его пиарить начнут и тянуть за уши вместо зюбы

      3
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      Рейтинг: +867

      acor94 14 января, 14:24

      Ну и норм)

      0
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