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  • Смолов планирует жениться на внучке Ельцина, когда ей исполнится 18 лет

Смолов планирует жениться на внучке Ельцина, когда ей исполнится 18 лет

14 января 2020, 12:15
24

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов собирается жениться на внучке экс-президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой, сообщает «7 дней».

Пара планирует зарегистрировать отношения в следующем году, когда Юмашевой исполнится 18 лет. Родственники девушки не против свадьбы, поскольку у них с футболистом сложились отличные отношения. Церемонию решено провести на острове Сент-Барт в бассейне Карибского моря.

Ранее Смолов выложил в инстаграме совместное фото в обнимку с 17-летней внучкой Ельцина, сделанное на Сент-Барте.

  • До 2015 года Смолов встречался с моделью Викторией Лопыревой.
  • В текущем сезоне РПЛ игрок провел 14 матчей, забил четыре гола.
  • «Локомотив» в таблице чемпионата России идет пятым.

Источник: «7 дней»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор
Комментарии (24)
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Фан666
1578994801
Бедная внучка, Федя же страшный и бесперспективный
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mihail200606
1578994937
Очередной загон у феди... Лопыреву бросил, так хоть заиграл потом.. С этой ему щас тоже не до футбола будет..
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Я - легенда
1578996652
Федя молодец, решил породниться с представительницей влиятельного клана ))
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derrik2000
1578998217
"Церемонию решено провести на острове Сент-Барт в бассейне Карибского моря." У как же наше, РОССИЙСКОЕ законодательство??? оно гласит, что граждане РФ имеют право регистрировать брак ТОЛЬКО по месту жительства одного из супругов. И ХДЕ, интересно, зарегистрирована внучка Ельцина? На острове Сент Барт? )))))))))))))))))))) Полагаю, что этот брак признать недействительным в России, как два пальца об асфальт! А вообще, смотрю, ХВедя прямо таки рвётся где-нибудь позаседать в верхних эшелонах или чем нибудь поруководить в общероссийском масштабе: эльцыны и путины своих не сдают и не бросают!
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Dellleone
1579005676
Скоро его пиарить начнут и тянуть за уши вместо зюбы
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bset
1579006882
Смолов вроде не бедный, образованный. Не похоже, чтобы ради денег жениться хотел. Непонятно, о чем можно будучи взрослым мужчиной общаться со школьницей?
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Иван Петров 1986
1579008669
В думу навострился - там дебилов уйма. Будет с наркошей шипулиным общаться.
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portero
1579017089
у него выбора нет или жениться или сидеть, ну третий вариант тоже есть , но ему он не понравится.
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Hektor 84
1579020457
Тарасов- Бузов, Радимов- Буланов, Смолов- Ельцин))))
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Mister_Tomsk
1579063563
ну все же предельно ясно) типу под сраку лет, карьера уже все сдулась, пришло время страгать маленьких смоликов )
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