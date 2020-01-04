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  • Смолов выложил совместное фото в обнимку с 17-летней внучкой Ельцина

Смолов выложил совместное фото в обнимку с 17-летней внучкой Ельцина

4 января 2020, 00:48
42

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов выложил фото с новогоднего отдыха. Его форвард провел на острове Сен-Барт, что в бассейне Карибского моря.

На кадре футболист обнимается с 17-летней Марией Юмашевой, внучкой первого президента России Бориса Ельцина. СМИ информируют, что Смолов и Юмашева находятся в романтических отношениях.

  • До 2015 года Смолов встречался с моделью Викторией Лопыревой.
  • В текущем сезоне РПЛ игрок провел 14 матчей, забил четыре гола.
  • «Локомотив» в таблице чемпионата России идет пятым.

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Публикация от text (@smolovfedor_10)

Источник: инстаграм Федора Смолова
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор
Комментарии (42)
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Derzkiy1
1578089927
Педофилизм это... Надеюсь его за это на поле сломают !
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Олег1204
1578098907
Какая разница, эта б.ядища внучка одного из главных г.ндон.ов страны, пусть хоть и дохлого
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Mister_Tomsk
1578115125
решил в дырочку по уже зайти)))
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RJM555
1578124092
пасадят за совращение малолетки...........
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AtticusFinch1
1578125700
Фух,я уже переживать начал,думал это не Бомбардир,а то давно не было постов про отношения, Бузову,политику,бани и зеков
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MaxRnD
1578135542
Ска, на неделю предки отпустили в Простоквашино и вот ОПЯТЬ !
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Hektor 84
1578147248
Леха из Твери так ты считаешь что траХаТь 17 летних это нормально? У тебя у самого то дети есть? Придурок. 16 лет возраст согласия написал. А ты своей дочери в 17 разрешишь трАхАтЬся с 30 летним дядькой?
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zigbert
1578166959
Искатель приключений. Бесшабашный какой то Федя. Так и не повзрослел.
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Владислав Vlad
1578181950
Федя: "Я наклал на Россию, когда бил пеналь, и теперь кладу на Россию, обнимаясь с внучкой предателя." А может быть он и не в курсе, что когда-то Эльцин сдал Россию пиндосам?))))
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житель СПб
1578260010
Совершенно не собирался об этом (см. ниже) писать! Но, прочитав многие комментарии, нахожусь в шоке от уровня информированности, видимо, молодых любителей футбола. Друзья мои, что это за "возраст согласия" вы выдумали?! Откуда взяли? Почитайте УК РФ - если вам это интересно. Совершенно верно вам пишут люди, что сексуальное общение с девушками до 18 лет - уголовно наказуемо! (Я не про фото - обниматься никто не запрещает - если там не усмотрят растление и т.п.). Будьте аккуратны и внимательны, примеров привлечения в таких обстоятельствах к уголовной ответственности - множество! Не смотрите на футбольных и иных знаменитостей - они живут по другим законам, увы.
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