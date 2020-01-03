Смолов выложил совместное фото в обнимку с 17-летней внучкой Ельцина

А он в курсе что это статья? Или футболистам закон не писан?
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов выложил фото с новогоднего отдыха. Его форвард провел на острове Сен-Барт, что в бассейне Карибского моря.
На кадре футболист обнимается с 17-летней Марией Юмашевой, внучкой первого президента России Бориса Ельцина. СМИ информируют, что Смолов и Юмашева находятся в романтических отношениях.
- До 2015 года Смолов встречался с моделью Викторией Лопыревой.
- В текущем сезоне РПЛ игрок провел 14 матчей, забил четыре гола.
- «Локомотив» в таблице чемпионата России идет пятым.