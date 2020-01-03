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    Смолов выложил совместное фото в обнимку с 17-летней внучкой Ельцина

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов выложил фото с новогоднего отдыха. Его форвард провел на острове Сен-Барт, что в бассейне Карибского моря.

    На кадре футболист обнимается с 17-летней Марией Юмашевой, внучкой первого президента России Бориса Ельцина. СМИ информируют, что Смолов и Юмашева находятся в романтических отношениях.

    • До 2015 года Смолов встречался с моделью Викторией Лопыревой.
    • В текущем сезоне РПЛ игрок провел 14 матчей, забил четыре гола.
    • «Локомотив» в таблице чемпионата России идет пятым.

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    Публикация от text (@smolovfedor_10)

    Источник: инстаграм Федора Смолова

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    Сегодня, 00:48
    Комментарии3
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      Рейтинг: +479

      Hektor 84 23 минуты назад

      А он в курсе что это статья? Или футболистам закон не писан?

      0
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      Рейтинг: +15340

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Это далековато от футбола. Как же это назвать-то? Коллега ниже выразился мягковато...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2137

      Derzkiy1 1 час назад

      Педофилизм это... Надеюсь его за это на поле сломают !

      0
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