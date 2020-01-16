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  • Цорн: «РПЛ пока не готова к расширению. Еще свежи в памяти примеры «Тосно» и «Амкара»

Цорн: «РПЛ пока не готова к расширению. Еще свежи в памяти примеры «Тосно» и «Амкара»

16 января 2020, 21:53
6

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему клуб проголосовал против расширения РПЛ до 18-ти команд.

«Спартак» проголосовал против расширения РПЛ до 18-ти команд, поскольку мы считаем, что лига к этому пока не готова. В первую очередь, это касается ряда действующих, а также потенциальных участников турнира в части соответствия инфраструктуры нормам регламента РПЛ.

Кроме того, еще свежи в памяти примеры «Тосно» и «Амкара», которые оказались не готовы финансово. Не очевидны и экономические предпосылки к расширению – это касается как средней посещаемости матчей в отдельных регионах, так и уровня доходов клубов от реализации телевизионных и коммерческих прав.

Нам кажется, что РПЛ еще не до конца реализовала свой потенциал в существующем формате из 16 клубов для того, чтобы двигаться в сторону расширения», – сказал Цорн.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Цорн Томас
Комментарии (6)
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Александ1982
1579201273
надо газпром чтоб всем денег дал, а то за газ платит вся страна , а бабло все в Питер)))))хих
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vka1970
1579220131
Толковый и логичный подход. К сожалению у нас сначала делают, а потом думают.Отсюда и проблема с дураками и дорогами.
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Добрый Бобер
1579243967
Всё по делу.
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vladimir-7
1579244897
В целом Цорн прав, однако это означает, что РФС не допустит уход в ФНЛ спартака, судьи помогут, вот только Зениту обеспечат 100% победу чемпионства и возьмутся за спасение спартака.
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