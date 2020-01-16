Цорн: «РПЛ пока не готова к расширению. Еще свежи в памяти примеры «Тосно» и «Амкара»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему клуб проголосовал против расширения РПЛ до 18-ти команд.

«Спартак» проголосовал против расширения РПЛ до 18-ти команд, поскольку мы считаем, что лига к этому пока не готова. В первую очередь, это касается ряда действующих, а также потенциальных участников турнира в части соответствия инфраструктуры нормам регламента РПЛ.

Кроме того, еще свежи в памяти примеры «Тосно» и «Амкара», которые оказались не готовы финансово. Не очевидны и экономические предпосылки к расширению – это касается как средней посещаемости матчей в отдельных регионах, так и уровня доходов клубов от реализации телевизионных и коммерческих прав.

Нам кажется, что РПЛ еще не до конца реализовала свой потенциал в существующем формате из 16 клубов для того, чтобы двигаться в сторону расширения», – сказал Цорн.

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