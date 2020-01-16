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    Цорн: «РПЛ пока не готова к расширению. Еще свежи в памяти примеры «Тосно» и «Амкара»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему клуб проголосовал против расширения РПЛ до 18-ти команд.

    «Спартак» проголосовал против расширения РПЛ до 18-ти команд, поскольку мы считаем, что лига к этому пока не готова. В первую очередь, это касается ряда действующих, а также потенциальных участников турнира в части соответствия инфраструктуры нормам регламента РПЛ.

    Кроме того, еще свежи в памяти примеры «Тосно» и «Амкара», которые оказались не готовы финансово. Не очевидны и экономические предпосылки к расширению – это касается как средней посещаемости матчей в отдельных регионах, так и уровня доходов клубов от реализации телевизионных и коммерческих прав.

    Нам кажется, что РПЛ еще не до конца реализовала свой потенциал в существующем формате из 16 клубов для того, чтобы двигаться в сторону расширения», – сказал Цорн.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    16.01.2020 21:53
    Комментарии8
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      Рейтинг: +22632

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Для того, чтобы хорошо играть в футбол и повышать мастерство необходимы подходящий климат и качественные поля. Перед голосованием этим козлам надо было показать ролики игры в сугробах на каменных кочках или по колено в воде. А потом пусть каждый ответил бы: почему в Бразилии не играют в хоккей с мячом.

      0
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      Рейтинг: +2540

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Везде на руководящих постах в стране бездари и дебилы !
      Задача увеличить количество матчей. Можно придумать формулу , где матчей ТОПов между собой будет больше, а можно к нашему болоту добавить ещё говна. Чтобы не заморачиваться выбирают второй вариант. А потом рассуждают об уровне РФПЛ ???
      Дебилы рулят.

      1
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      Рейтинг: +11159

      vladimir-7 2 часа назад

      В целом Цорн прав, однако это означает, что РФС не допустит уход в
      ФНЛ спартака, судьи помогут, вот только Зениту обеспечат 100% победу
      чемпионства и возьмутся за спасение спартака.

      1
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      Рейтинг: +2540

      Alekxei Z. > vladimir-7 2 часа назад

      Ты сам то веришь в то что пишешь про Спартак ?
      Если не любишь КБ это не повод писать всякую ху..ню.
      Вы больные ,бегом в Аптеку.

      2
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      Рейтинг: +3953

      Добрый Бобер 3 часа назад

      Всё по делу.

      1
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      Рейтинг: +11235

      vka1970 9 часов назад

      Толковый и логичный подход.
      К сожалению у нас сначала делают, а потом думают.Отсюда и проблема с дураками и дорогами.

      2
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      Рейтинг: +1481

      Александ1982 15 часов назад

      надо газпром чтоб всем денег дал, а то за газ платит вся страна , а бабло все в Питер)))))хих

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      Рейтинг: +185

      regbiN > Александ1982 13 часов назад

      За газ вообще не нужно платить , национальное достояние России .

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