Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    «Спартак» и «Зенит» голосовали против расширения РПЛ

    Журналист Сергей Егоров озвучил итоги голосования клубов РПЛ по вопросу расширения Премьер-лиги до 18 команд и реформы Кубка России.

    «Расширение РПЛ – 14 за, два клуба («Спартак» и «Зенит») против. Реформа Кубка: 9 за, 7 против. Реформа вступает в силу со следующего розыгрыша», – написал Егоров в телеграме.

    Большинство клубов поддержали расширение РПЛ до 18 команд и реформу Кубка России

    РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно

    Шесть лучших команд РПЛ начнут с 1/8 финала, в 1/16 – групповой этап. Опубликована схема Кубка России после реформы турнира

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2020 17:31
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +178

      NEONFOL 7 минут назад

      это чё у нас, только 2 клуба адекваты, неожидал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      Spartak Piter 1 час назад

      Не думал что немытые могут иногда быть адекватными

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      serhio80 12 часов назад

      Дебилы блеать (с) Лавров. Вы 30 туров не можете в календарь вписать, ни одной даты резервной нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +202

      Beshanai_svin 13 часов назад

      Маразм крепчал, деревья гнулись, а РПЛ довольная была!
      А для кого весь этот шабаш? Для болельщиков? Смотреть убогую игру вытащенных за уши пердивов? Или для роста уровня отечественного футбола? На базе команд-банкротов? Или у нас так много молодых талантливых игроков, которым не хватает места в командах РПЛ???
      Зачем? 14 проголосовавшим "За" клубам это зачем??????? Им от этого как станет лучше????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +441

      Kokmarov 14 часов назад

      Можно увеличить количество договорняков... Я против! Помните круг разыгрывали 8 команд, там интересно было.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11235

      vka1970 15 часов назад

      Это можно выразить одной фразой:
      Это теперь не папа будет меньше пить, а вы детки будете меньше есть.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      Semenycch 15 часов назад

      Читали когда нибудь комедию удивительного автора Лопе де Вега - Собака на сене? Ну может быть не читали, так фильм смотрели? Совсем недавно толпы болванов кричали о том, что нужно уменьшать высшую лигу, ведь много середняков, которым ничего не надо, снижается спортивная составляющая, конкуренция, а теперь эти же болваны кричат о том, что нужно больше матчей! Зачем? Где и когда Вы планируете играть эти лишние матчи? В декабре или марте на раскисших или замерзших болотах?

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3126

      JTherry > Semenycch 15 часов назад

      меня одолевают смутные сомнения, что инициатором всего самого ненужного в нашем футболе являлся Газзаев (переход на осень-весну, укроп, лимит, расширение лиги до 18 команд), ему, дескать, из думского кресла виднее...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +164

      O-kolesov 15 часов назад

      Давайте объединим рпл и фнл.36 команд --- красота.Игр---не мерено.Болей--не хочу.Вопрос. А за кого болеть? За пацанов у которых в глазах только бабло.?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81427

      Chernyi Lis 15 часов назад

      в может эти две команды видят еще больше конкуреции ..))) все таки я за расширение!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3126

      JTherry 16 часов назад

      из ФНЛ некоторые клубы не хотят выходить, потому что нет нормальных стадионов... проголосовавшие "за" соскучились по говномесу на весенне-осенних стадионах в пырловках... вместо подготовки инфраструктуры, с шашками наголо прут: "давай 18!!!" а играть где будете? и кто все ЭТО смотреть придет?

      8
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81422
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75156
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru