«Спартак» и «Зенит» голосовали против расширения РПЛ

Журналист Сергей Егоров озвучил итоги голосования клубов РПЛ по вопросу расширения Премьер-лиги до 18 команд и реформы Кубка России.

«Расширение РПЛ – 14 за, два клуба («Спартак» и «Зенит») против. Реформа Кубка: 9 за, 7 против. Реформа вступает в силу со следующего розыгрыша», – написал Егоров в телеграме.

Большинство клубов поддержали расширение РПЛ до 18 команд и реформу Кубка России

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