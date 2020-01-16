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«Спартак» и «Зенит» голосовали против расширения РПЛ

16 января 2020, 17:31
28

Журналист Сергей Егоров озвучил итоги голосования клубов РПЛ по вопросу расширения Премьер-лиги до 18 команд и реформы Кубка России.

«Расширение РПЛ – 14 за, два клуба («Спартак» и «Зенит») против. Реформа Кубка: 9 за, 7 против. Реформа вступает в силу со следующего розыгрыша», – написал Егоров в телеграме.

Большинство клубов поддержали расширение РПЛ до 18 команд и реформу Кубка России

РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно

Шесть лучших команд РПЛ начнут с 1/8 финала, в 1/16 – групповой этап. Опубликована схема Кубка России после реформы турнира

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (28)
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derrik2000
1579185943
С тем качеством ИГРЫ, которая сейчас у наших клубов, РПЛ нужно уменьшать, а не увеличивать. К сожалению. (((
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Ганнибал Лектор
1579189851
Только в двух командах есть здравый смысл и понимание смысла спортивной составляющей. Ужас!
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paracetamol
1579190019
Чем дальше, тем наш РФС глупее.
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Сильвербой
1579190034
И кому мы собираемся продавать этот товар??? Кому это интересно будет смотреть? Ну ведь у нас игры команд второй восьмерки ни кому не нужны, кроме их болельщиков! Ну что смотреть в матче Сочи - Тамбов??? Что смотреть в матче Рубин - Терек??? Да нечего! А мы хотим к этому, добавить еще два никому не нужных клуба!!! Мы и так видим беспомощность наших клубов на евроарене, а мы хотим добавить еще четыре проходных матча, вместо того что бы усилить конкуренцию между имеющимися клубами!
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paracetamol
1579190221
Две разумные команды токо у нас!
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Hektor 84
1579196117
Футболисты и так играть не хотят. Устают бедолаги. Играть раз в неделю им тяжело. А тут еще 4 лишних тура.
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JTherry
1579197937
из ФНЛ некоторые клубы не хотят выходить, потому что нет нормальных стадионов... проголосовавшие "за" соскучились по говномесу на весенне-осенних стадионах в пырловках... вместо подготовки инфраструктуры, с шашками наголо прут: "давай 18!!!" а играть где будете? и кто все ЭТО смотреть придет?
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vka1970
1579201388
Это можно выразить одной фразой: Это теперь не папа будет меньше пить, а вы детки будете меньше есть.
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serhio80
1579210447
Дебилы блеать (с) Лавров. Вы 30 туров не можете в календарь вписать, ни одной даты резервной нет.
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Spartak Piter
1579249737
Не думал что немытые могут иногда быть адекватными
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