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  • Большинство клубов поддержали расширение РПЛ до 18 команд и реформу Кубка России

Большинство клубов поддержали расширение РПЛ до 18 команд и реформу Кубка России

16 января 2020, 17:16
26

Журналист Василий Конов сообщил, что на заседании клубов РПЛ большинство из них выступили за расширение РПЛ с 16 до 18 команд.

Клубы РПЛ также поддержали реформу Кубка России.

«Большинство клубов Премьер-лиги поддержало расширение лиги», – сообщил гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, передает «Р-Спорт».

РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно

Шесть лучших команд РПЛ начнут с 1/8 финала, в 1/16 – групповой этап. Опубликована схема Кубка России после реформы турнира

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак
Комментарии (26)
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Skull_Boy
1579184625
Единственный у которого есть мозг, это как раз и есть Федун, Балтика и Шинник какой уже сезон спецом сливают матчи в концевки, чтобы не выходить в элиту, откуда бабки у Ротора и Химок, клубы одной ногой в небытие кануть могут, такая же песнь у Нефтехимика и НН, и проще наоборот сократить, чтоб не было гастеров, как Мордовия, Енисей и т.д. и играт,ь как в Швейцарии, где аут пусть и играет с чемпионом ФНЛ за право розыгрыша на следующий сезон
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VGreen
1579184845
е б а н у т ы е
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Garrincha58
1579185243
больше команд больше гос. денег можно воровать вот в этом и есть смысл нашего футбола
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МЯСО87
1579185462
Гребаные дебилы... сокращать надо это болото и убирать фарм клубы оренбург и сочи к х.у.я.м
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Давид59
1579186038
В чемпионате от силы 5 команд борются за медали. Зачем увеличивать-то? Бред!
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ArReal
1579186226
Нужно сокращать до 12 и делать 3 круга...
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Ганнибал Лектор
1579189699
Буквально недавно, добавив стыки РПЛ избавилась от "болота", вернув интерес к последней трети чемпионата. Расширение РПЛ вернет "болото", и никакие стыки не помогут. Вернутся Томь, Амкар и прочие любители "скатать нули".
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Vratarь
1579192768
А потом те же клубы будут ныть от "невозможного" календаря. Будут-будут!
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vka1970
1579200947
Нищету плодить собираемся и карманы чиновников обогащать.
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zigbert
1579271930
Сделать то можно. Но каковы будут последствия если отдельные лидеры ФНЛ не собираются попасть в РПЛ из за недостаточного финансирования.
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