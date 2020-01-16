Большинство клубов поддержали расширение РПЛ до 18 команд и реформу Кубка России

Журналист Василий Конов сообщил, что на заседании клубов РПЛ большинство из них выступили за расширение РПЛ с 16 до 18 команд.
Клубы РПЛ также поддержали реформу Кубка России.
«Большинство клубов Премьер-лиги поддержало расширение лиги», – сообщил гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, передает «Р-Спорт».
- Расширение может произойти с сезона-2020/21.
- Единственный клуб, выступавший против расширения летом – «Спартак».
РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно
Шесть лучших команд РПЛ начнут с 1/8 финала, в 1/16 – групповой этап. Опубликована схема Кубка России после реформы турнира
Источник: телеграм-канал Василия Конова