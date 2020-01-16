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    Большинство клубов поддержали расширение РПЛ до 18 команд и реформу Кубка России

    Журналист Василий Конов сообщил, что на заседании клубов РПЛ большинство из них выступили за расширение РПЛ с 16 до 18 команд.

    Клубы РПЛ также поддержали реформу Кубка России.

    «Большинство клубов Премьер-лиги поддержало расширение лиги», – сообщил гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, передает «Р-Спорт».

    РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно

    Шесть лучших команд РПЛ начнут с 1/8 финала, в 1/16 – групповой этап. Опубликована схема Кубка России после реформы турнира

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    16.01.2020 17:16
    Комментарии24
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      Рейтинг: +11159

      vladimir-7 3 часа назад

      Ну и как конкретно все команды РПЛ проголосовали и по расширению,
      и по Кубку.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1049

      evgevg13 > vladimir-7 1 час назад

      молча

      0
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      Рейтинг: +1046

      Retiremen_VMF 3 часа назад

      Все правильно делают. Сначала расширим до 18-ти, а потом создадим элитлигу, выведем туда Зенит, Локо, Спартак и ЦСКА, пускай там рубятся себе в удовольствие по 3 матча в круг, остальное время отпуска, предсезонка, то да се. Свое ТВ для показа, судьи, ну и чемпиона конечно по справедливости назначать.
      А эти оставшиеся будут играть. Вариант более смотрибельный будет.

      0
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      Рейтинг: +2693

      Nesterenko 10 часов назад

      Это в силу не вступит. У нас в ФНЛ больше половины клубов не готовы к РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +1049

      evgevg13 > Nesterenko 1 час назад

      создадут искусственные команды- впервой что ли

      0
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      Рейтинг: +3396

      AtticusFinch 14 часов назад

      Дерьмовые матчи типа Сочи Тамбов - ваще смотреть невозможно))во первых блевать охота - во вторых Газпром Тв даже их бесплатно не хочет транслировать - всё для народа))

      1
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      Рейтинг: +11235

      vka1970 15 часов назад

      Нищету плодить собираемся и карманы чиновников обогащать.

      3
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      Рейтинг: +686

      lysenkoff 15 часов назад

      «Спартак» и «Зенит» голосовали против расширения РПЛ
      Журналист Сергей Егоров озвучил итоги голосования клубов РПЛ по вопросу расширения Премьер-лиги до 18 команд и реформы Кубка России.

      «Расширение РПЛ – 14 за, два клуба («Спартак» и «Зенит») против. Реформа Кубка: 9 за, 7 против. Реформа вступает в силу со следующего розыгрыша», – написал Егоров в телеграме.

      А В предыдущей статье было указано Зенит и Спартак) Кхм)

      1
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      Рейтинг: +6584

      mihail200606 16 часов назад

      Ну кубок ещё ладно.. А 18 команд помоему не надо.. Болото будет больше в середине таблицы к концу чемпионата, очки продавать будут ..

      0
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      Рейтинг: +910

      kazak161 17 часов назад

      Может стать как в КХЛ, Я НЕ ХОЧУ ЭТОГО,ХРЕН ПОЙМЕШЬ КТО СТАЛ ЧЕМПИОНОМ А КТО ВЫИГРАЛ ЧЕМПИОНАТ!

      0
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      Рейтинг: +382

      Vratarь 17 часов назад

      А потом те же клубы будут ныть от "невозможного" календаря. Будут-будут!

      4
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      Рейтинг: +1023

      Ганнибал Лектор 18 часов назад

      Буквально недавно, добавив стыки РПЛ избавилась от "болота", вернув интерес к последней трети чемпионата. Расширение РПЛ вернет "болото", и никакие стыки не помогут. Вернутся Томь, Амкар и прочие любители "скатать нули".

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