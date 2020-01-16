Шесть лучших команд РПЛ начнут с 1/8 финала, в 1/16 – групповой этап. Опубликована схема Кубка России после реформы турнира

Журналист Сергей Егоров в своем телеграме опубликовал слайд с новой схемой Кубка России, реформу которого могут провести в ближайшее время.

По его информации, в РФС обсуждается два варианта реформы Кубка России:

1. До стадии 1/8 финала не играют участники еврокубков (шесть клубов), оставшиеся десять клубов РПЛ начинают выступать с элитного группового раунда (десять групп по три команды в каждой). Клубы РПЛ вступают в борьбу именно с этой стадии, и в группе с ними будет по одной команде из ФНЛ и ПФЛ – каждая из команд проводит по два матча в группе, десять победителей групп выходят в 1/8 и с этой стадии привычный розыгрыш турнира.

2. То же самое, только с поправкой на то, что с сезона 2021/22 из-за потери 6-го места в рейтинге Ассоциаций УЕФА в еврокубках будут играть пять российских клубов – соответственно на групповой стадии групп будет не 10, а 11.

«В обоих случаях очевидны минусы для клубов РПЛ (и прогнозируем, что добиться их одобрения сегодня, возможно, не удастся) – большее число матчей (вместо одного в 1/16 финала ранее два сейчас и оба в гостях), уплотнение календаря и риски в чемпионате на осеннем отрезке», – добавил Егоров.

Сейчас все клубы РПЛ начинают участвовать в Кубке России со стадии 1/16 финала.

В прошлом розыгрыше КР победил «Локомотив».

Журналист Егоров: РФС обсудит реформу Кубка России. В турнире может появиться групповой этап



