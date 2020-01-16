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  • Шесть лучших команд РПЛ начнут с 1/8 финала, в 1/16 – групповой этап. Опубликована схема Кубка России после реформы турнира

Шесть лучших команд РПЛ начнут с 1/8 финала, в 1/16 – групповой этап. Опубликована схема Кубка России после реформы турнира

16 января 2020, 15:45
15

Журналист Сергей Егоров в своем телеграме опубликовал слайд с новой схемой Кубка России, реформу которого могут провести в ближайшее время.

По его информации, в РФС обсуждается два варианта реформы Кубка России:

1. До стадии 1/8 финала не играют участники еврокубков (шесть клубов), оставшиеся десять клубов РПЛ начинают выступать с элитного группового раунда (десять групп по три команды в каждой). Клубы РПЛ вступают в борьбу именно с этой стадии, и в группе с ними будет по одной команде из ФНЛ и ПФЛ – каждая из команд проводит по два матча в группе, десять победителей групп выходят в 1/8 и с этой стадии привычный розыгрыш турнира.

2. То же самое, только с поправкой на то, что с сезона 2021/22 из-за потери 6-го места в рейтинге Ассоциаций УЕФА в еврокубках будут играть пять российских клубов – соответственно на групповой стадии групп будет не 10, а 11.

«В обоих случаях очевидны минусы для клубов РПЛ (и прогнозируем, что добиться их одобрения сегодня, возможно, не удастся) – большее число матчей (вместо одного в 1/16 финала ранее два сейчас и оба в гостях), уплотнение календаря и риски в чемпионате на осеннем отрезке», – добавил Егоров.

  • Сейчас все клубы РПЛ начинают участвовать в Кубке России со стадии 1/16 финала.
  • В прошлом розыгрыше КР победил «Локомотив».

Журналист Егоров: РФС обсудит реформу Кубка России. В турнире может появиться групповой этап


Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Кубок
Комментарии (15)
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Skull_Boy
1579179235
Маразм крепчает с каждым годом
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Snek
1579183166
Зачем? Он от этого зрелищным не станет.
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bset
1579184791
11 групп по 3 команды - это сильно)
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paracetamol
1579190143
Кубок и какие-то группы? Это противоречит самому духу кубка!
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Ганнибал Лектор
1579190356
Больная фантазия функционеров не может не радовать
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Александ1982
1579200944
сделано все , чтоб клуб высшего дивизиона не вылетел, если вдруг один раз проиграет клубу ФНЛ или ПФЛ , это не кубок это бред!!!! в том и был интерес, что команда слабее уровнем могла собраться и выбить сильную команду!!!
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sold93
1579207438
ну нахрен. лучше оставьте как есть или, еще лучше, со слепым жребием при входе клубов пл.
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evgevg13
1579248764
какой дряни они обкурились?
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zigbert
1579269744
Даже в советские времена до такого не додумались.
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evgevg13
1579273040
Предлагаю "альтернативный" вариант: в 1\256 начинают команды РПЛ, в 1\128 к ним присоединяются лучшие команды ФНЛ, в 1\64 остальные ФНЛ, в 1\32- лучшие команды ПФЛ, в 1\16- середнячки ПФЛ, в 1\8 худшие из ПФЛ, в 1\4- любители, в 1\2- юноши и ветераны, ну а финал- кому повезет. Вот смеху будет...
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