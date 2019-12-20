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    Шесть лучших команд РПЛ начнут с 1/8 финала, в 1/16 – групповой этап. Опубликована схема Кубка России после реформы турнира

    Журналист Сергей Егоров в своем телеграме опубликовал слайд с новой схемой Кубка России, реформу которого могут провести в ближайшее время.

    По его информации, в РФС обсуждается два варианта реформы Кубка России:

    1. До стадии 1/8 финала не играют участники еврокубков (шесть клубов), оставшиеся десять клубов РПЛ начинают выступать с элитного группового раунда (десять групп по три команды в каждой). Клубы РПЛ вступают в борьбу именно с этой стадии, и в группе с ними будет по одной команде из ФНЛ и ПФЛ – каждая из команд проводит по два матча в группе, десять победителей групп выходят в 1/8 и с этой стадии привычный розыгрыш турнира.

    2. То же самое, только с поправкой на то, что с сезона 2021/22 из-за потери 6-го места в рейтинге Ассоциаций УЕФА в еврокубках будут играть пять российских клубов – соответственно на групповой стадии групп будет не 10, а 11.

    «В обоих случаях очевидны минусы для клубов РПЛ (и прогнозируем, что добиться их одобрения сегодня, возможно, не удастся) – большее число матчей (вместо одного в 1/16 финала ранее два сейчас и оба в гостях), уплотнение календаря и риски в чемпионате на осеннем отрезке», – добавил Егоров.

    • Сейчас все клубы РПЛ начинают участвовать в Кубке России со стадии 1/16 финала.
    • В прошлом розыгрыше КР победил «Локомотив».

    Журналист Егоров: РФС обсудит реформу Кубка России. В турнире может появиться групповой этап


    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    16.01.2020 15:45
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1049

      evgevg13 1 час назад

      какой дряни они обкурились?

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      Рейтинг: +512

      sold93 13 часов назад

      ну нахрен. лучше оставьте как есть или, еще лучше, со слепым жребием при входе клубов пл.

      0
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      Рейтинг: +1481

      Александ1982 15 часов назад

      сделано все , чтоб клуб высшего дивизиона не вылетел, если вдруг один раз проиграет клубу ФНЛ или ПФЛ , это не кубок это бред!!!! в том и был интерес, что команда слабее уровнем могла собраться и выбить сильную команду!!!

      1
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      Рейтинг: +488

      JI e x a > Александ1982 11 часов назад

      ну тут смотря с какой стороны посмотреть. С другой стороны, к клубам из ПФЛ и ФНЛ гарантированно будет приезжать какой-то клуб из РПЛ. Поднимут деньжат на посещаемости =)

      0
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      Рейтинг: +1481

      Александ1982 > JI e x a 2 часа назад

      надо вести правило, играть дома, на стадионе клуба с более низким местом или лигой

      0
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      Рейтинг: +1023

      Ганнибал Лектор 18 часов назад

      Больная фантазия функционеров не может не радовать

      0
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      Рейтинг: +4779

      paracetamol 18 часов назад

      Кубок и какие-то группы? Это противоречит самому духу кубка!

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      Рейтинг: +1692

      giluxa1963 18 часов назад

      престижнее он не станет

      0
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      Рейтинг: +11617

      Garrincha58 19 часов назад

      зачем изобретать велосипед???

      0
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      Рейтинг: +13502

      bset 19 часов назад

      11 групп по 3 команды - это сильно)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1934

      Snek 20 часов назад

      Зачем? Он от этого зрелищным не станет.

      4
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      Рейтинг: +7855

      Skull_Boy 21 час назад

      Маразм крепчает с каждым годом

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