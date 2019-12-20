Журналист Егоров: РФС обсудит реформу Кубка России. В турнире может появиться групповой этап

Бывший обозреватель «Спорт-Экспресс» Сергей Егоров сообщил, что на последнем в 2019 году заседании исполкома РФС может быть обсуждена реформа Кубка России.

«Есть проект, о котором говорят в футбольных кругах. Вот главное, что удалось узнать:

Шесть команд РПЛ, которые выходят в еврокубки, начинают играть с раунда 1/8 финала Кубка. Оставшиеся десять команд РПЛ образуют десять групп (по три команды) – с десятью командами ФНЛ и ПФЛ (они, вероятно, определятся с помощью стадий плей-офф ранних этапов Кубка) – итого 30 команд. В рамках однокругового турнира определяются десять победителей групп, которые выходят в 1/8 финала и присоединяются к тем шести участникам еврокубка, которые там оказались изначально. Итого 16 команд, и далее с 1/8 финала идет привычный нам розыгрыш. Важно, что на этапе «10+10+10» команды РПЛ будут играть в гостях у соперников из ФНЛ и ПФЛ. А клубы ФНЛ – в гостях у клубов ПФЛ. Удивительно, что столь серьезное предложение до сего момента никак не обсуждалось публично. Получили ли клубы такой проект? Что о нем думают в лигах? В чем смысл и плюсы реформы? На мой взгляд, есть попытка разгрузить осень для участников еврокубков – вероятно, весной, когда пойдут решающие стадии Кубка, в Европе уже мало кто останется (что мы и увидели в этом евросезоне). Кроме того, есть попытка оживить интерес к клубам ПФЛ, которые получают гарантированные две игры с клубами высших лиг на групповой стадии. В чем минусы? На мой взгляд, если клубы РПЛ и ранее не слишком желали посылать основные составы на выезд на стадии 1/16 финала, и сейчас это сделать их не заставишь на групповой стадии. Ехать основой, платить за проезд и проживание – все равно мало профита. Стимулом мог бы стать увеличившийся призовой фонд, если это предусмотрено – ведь у РФС, как ранее было заявлено, в этом году рекордный доход (цитата по РБК). Есть и другая проблема – календарь. В текущем розыгрыше РФС из-за невозможности переноса игр «Зенита» и «Локо» в чемпионате, поставил все матчи 1/16 финала на один день. 16 игр состоялись в один день, и этот нон-стоп выглядел дико.

Если в федерации нашли вот такой выход из одной простой проблемы, то как организуют всю реформу? Пока, впрочем, все это лишь проект, который не поздно доработать. Или оставить все, как есть, повысив мотивацию клубов через материальное стимулирование», – написал Егоров в своем телеграме.