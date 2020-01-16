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    Медведев – о расширении РПЛ: «Мы не стали поддерживать не саму инициативу, а ее формат»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему клуб отказался поддерживать решение о расширении РПЛ до 18-ти команд.

    Я могу объяснить, что именно в вопросе расширения РПЛ не поддержал «Зенит». Мы не стали поддерживать не эту инициативу, а еe формат. Предлагаемая схема может привести к падению доходов и росту расходов. Самое главное — предлагают ввести это со следующего сезона.

    Но это может означать, что из ФНЛ в РПЛ может прийти шесть команд. А если отказываться от стыковых матчей и вылета напрямую, то потеряется интегральный принцип спортивности. А шести клубов из ФНЛ, которые обладают всем необходимым для РПЛ, к сбору по осени мы не наберeм», – отметил Медведев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.01.2020 20:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +11159

      vladimir-7 2 часа назад

      Ну вот, оказывается Зенит не голосовал не против расширения, а спартак
      интересно почему, м.б. тоже не против расширения, а против формата.

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      Рейтинг: +2228

      Masteralex 4 часа назад

      "Предлагаемая схема может привести к падению доходов и росту расходов"

      ну так очевидно же, чем меньше подконтрольных клубов и больше других тем больше расходов на судейский корпус, Вилков и Мешков уже заказали строительство нового гейского домика

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      Рейтинг: +5943

      ilichkadr > Masteralex 1 час назад

      Посмотри в таблицу ФНЛ и открой карту России. Прикинь календарь чемпа, розыгрыш кубка России и т.д. и т.п. посчитай расходы. Я к тому, что расходы на околофутбольные интриги (во многом придуманные журналюгами и не далёкими болельщиками) покажутся детской шалостью.

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      Рейтинг: +1877

      neveldomha 4 часа назад

      Начнем с того, что в высший дивизион российского чемпиона в 1992 году Зенит попал далеко не по спортивным принципам.
      Надо дать шанс новичкам.

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