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  • Медведев – о расширении РПЛ: «Мы не стали поддерживать не саму инициативу, а ее формат»

Медведев – о расширении РПЛ: «Мы не стали поддерживать не саму инициативу, а ее формат»

16 января 2020, 20:37
4

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему клуб отказался поддерживать решение о расширении РПЛ до 18-ти команд.

Я могу объяснить, что именно в вопросе расширения РПЛ не поддержал «Зенит». Мы не стали поддерживать не эту инициативу, а еe формат. Предлагаемая схема может привести к падению доходов и росту расходов. Самое главное — предлагают ввести это со следующего сезона.

Но это может означать, что из ФНЛ в РПЛ может прийти шесть команд. А если отказываться от стыковых матчей и вылета напрямую, то потеряется интегральный принцип спортивности. А шести клубов из ФНЛ, которые обладают всем необходимым для РПЛ, к сбору по осени мы не наберeм», – отметил Медведев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (4)
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neveldomha
1579238229
Начнем с того, что в высший дивизион российского чемпиона в 1992 году Зенит попал далеко не по спортивным принципам. Надо дать шанс новичкам.
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Masteralex
1579238715
"Предлагаемая схема может привести к падению доходов и росту расходов" ну так очевидно же, чем меньше подконтрольных клубов и больше других тем больше расходов на судейский корпус, Вилков и Мешков уже заказали строительство нового гейского домика
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vladimir-7
1579245622
Ну вот, оказывается Зенит не голосовал не против расширения, а спартак интересно почему, м.б. тоже не против расширения, а против формата.
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