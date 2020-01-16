Медведев – о расширении РПЛ: «Мы не стали поддерживать не саму инициативу, а ее формат»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему клуб отказался поддерживать решение о расширении РПЛ до 18-ти команд.

Я могу объяснить, что именно в вопросе расширения РПЛ не поддержал «Зенит». Мы не стали поддерживать не эту инициативу, а еe формат. Предлагаемая схема может привести к падению доходов и росту расходов. Самое главное — предлагают ввести это со следующего сезона.

Но это может означать, что из ФНЛ в РПЛ может прийти шесть команд. А если отказываться от стыковых матчей и вылета напрямую, то потеряется интегральный принцип спортивности. А шести клубов из ФНЛ, которые обладают всем необходимым для РПЛ, к сбору по осени мы не наберeм», – отметил Медведев.

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