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    Бабаев – о расширении РПЛ: «Не представляю, как это сделать в следующем сезоне без нарушения спортивного принципа»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал расширение РПЛ с 16-ти до 18-ти команд.

    «Было много острых вопросов. Было серьезное обсуждение, в том числе, реформа Кубка России и расширение РПЛ. А также дополнительные компенсации школам за подготовку футболистов. За реформу Кубка проголосовали с перевесом в один голос.

    Вопрос по расширению вызвал большую дискуссию, но большинство клубов идею расширения поддержало. Также осуждалось введение дополнительных компенсация за переход футболистов внутри РПЛ. Это направлено на то, чтобы школы получали больше финансового стимула, чтобы продолжать свою работу.

    ЦСКА говорил о том, что если это делать, то подготовлено. Надо проанализировать ситуацию в ФНЛ, готовы ли они переходить на новый формат и сделать это так, чтобы сохранился спортивный принцип. РФС должен рассмотреть нашу инициативу.

    Не представляю, как это сделать в следующем сезоне без нарушения спортивного принципа», – сказал Бабаев.

    Бабаев: «ЦСКА не перехватывает Соболева у «Динамо». Мы не участвуем в каких-то финансовых аукционах»

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    РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.01.2020 19:31
    Комментарии10
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      Рейтинг: +13502

      bset 5 часов назад

      Идея, конечно, отличная в плане расширения. Но, учитывая наши реалии, тревожно становится за то, что получится в итоге. Как бы не пришлось бегать спасать от банкротства клубы.

      0
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      Рейтинг: +13502

      bset 5 часов назад

      В чем будет нарушение спортивного принципа? В том, что последняя команда не вылетит? Так уберите стыковые матчи. Сделайте просто прямой вылет двух клубов, а из ФНЛ поднимаются 4. И никаких нарушений.

      0
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      Рейтинг: +4656

      Lester84 15 часов назад

      Если ты не представляешь, то нафига тогда голосовал ЗА?

      0
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      Рейтинг: +5870

      BRO_football 15 часов назад

      Скорее всего в следующем сезоне в РПЛ пройдёт всё как всегда, просто 15 и 16 места не вылетят в ФНЛ. По-другому никак.
      В ФНЛ спортивный принцип уже давно нарушен и без всяких расширений. Уже какой сезон там команды не вылетают в ПФЛ, а значит и из ПФЛ никто не повышается в ФНЛ. Виной всему деньги.

      0
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      Рейтинг: +9089

      KLIM777 16 часов назад

      Все отлично. Расширение лиги это плюс, но команды держась на городских бюджетах потянут ли такое? В этом проблема всего футбола. Нужно частный бизнес привлекать.

      1
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      Рейтинг: +3396

      AtticusFinch > KLIM777 13 часов назад

      Команды не потянут - займутся жители Мухосрансков, откуда эти топ клубы зайдут...урежут бюджеты детсадам и больницам...Зачем они нужны, когда раз в год Спартак приезжает!?

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      Рейтинг: +9089

      KLIM777 > AtticusFinch 4 часа назад

      Урезать вовсе не нужно никому бюджеты. Частный бизнес готов спонсировать футбольные клубы в больших городах. Даже не во всех миллионных. Нужно его прижать правительство и выделить льготы в налоговой системе. В Хоккее имеется подобный опыт. Плюс местный бюджет тоже должен оказывать поддержку.

      Многие клубы угасли не потому, что не было денег, а потому что воровали выше крыши и отмывали чуть ли не на каждом игроке. Поэтому закрытие выход для них. Прозрачные бюджеты клубов региональных нужны.

      Ты бы знал, что такое раз в год приезжает любой топ-клуб РФ. Я сам жил в другом регионе, правда было начало 2000-х. Даже на Шинник или Сатурн приходили полный стадион. Это был настоящий праздник. Просто у нас еще в регионах такой футбол никому не нужен. Вялый и нечесаный.

      0
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      Рейтинг: +687

      Hektor 84 16 часов назад

      Кони решили тоже себе фарм клубы завести?

      1
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      Рейтинг: +2540

      Alekxei Z. 17 часов назад

      Какой нах спортивный принцип если от Газпрома 3 команды ?
      Спустись на землю.
      Что захотят наверху то и будет. "Моль" всех к этому приучил...

      1
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      Рейтинг: +1228

      alarm > Alekxei Z. 16 часов назад

      ты бы лучше об очке своём пробитом так переживал, петушара отодраная)

      -2
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