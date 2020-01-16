Бабаев – о расширении РПЛ: «Не представляю, как это сделать в следующем сезоне без нарушения спортивного принципа»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал расширение РПЛ с 16-ти до 18-ти команд.

«Было много острых вопросов. Было серьезное обсуждение, в том числе, реформа Кубка России и расширение РПЛ. А также дополнительные компенсации школам за подготовку футболистов. За реформу Кубка проголосовали с перевесом в один голос.

Вопрос по расширению вызвал большую дискуссию, но большинство клубов идею расширения поддержало. Также осуждалось введение дополнительных компенсация за переход футболистов внутри РПЛ. Это направлено на то, чтобы школы получали больше финансового стимула, чтобы продолжать свою работу.

ЦСКА говорил о том, что если это делать, то подготовлено. Надо проанализировать ситуацию в ФНЛ, готовы ли они переходить на новый формат и сделать это так, чтобы сохранился спортивный принцип. РФС должен рассмотреть нашу инициативу.

Не представляю, как это сделать в следующем сезоне без нарушения спортивного принципа», – сказал Бабаев.

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