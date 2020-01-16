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  • Бабаев – о расширении РПЛ: «Не представляю, как это сделать в следующем сезоне без нарушения спортивного принципа»

Бабаев – о расширении РПЛ: «Не представляю, как это сделать в следующем сезоне без нарушения спортивного принципа»

16 января 2020, 19:31
6

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал расширение РПЛ с 16-ти до 18-ти команд.

«Было много острых вопросов. Было серьезное обсуждение, в том числе, реформа Кубка России и расширение РПЛ. А также дополнительные компенсации школам за подготовку футболистов. За реформу Кубка проголосовали с перевесом в один голос.

Вопрос по расширению вызвал большую дискуссию, но большинство клубов идею расширения поддержало. Также осуждалось введение дополнительных компенсация за переход футболистов внутри РПЛ. Это направлено на то, чтобы школы получали больше финансового стимула, чтобы продолжать свою работу.

ЦСКА говорил о том, что если это делать, то подготовлено. Надо проанализировать ситуацию в ФНЛ, готовы ли они переходить на новый формат и сделать это так, чтобы сохранился спортивный принцип. РФС должен рассмотреть нашу инициативу.

Не представляю, как это сделать в следующем сезоне без нарушения спортивного принципа», – сказал Бабаев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (6)
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Hektor 84
1579195679
Кони решили тоже себе фарм клубы завести?
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BRO_football
1579198486
Скорее всего в следующем сезоне в РПЛ пройдёт всё как всегда, просто 15 и 16 места не вылетят в ФНЛ. По-другому никак. В ФНЛ спортивный принцип уже давно нарушен и без всяких расширений. Уже какой сезон там команды не вылетают в ПФЛ, а значит и из ПФЛ никто не повышается в ФНЛ. Виной всему деньги.
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Lester84
1579199225
Если ты не представляешь, то нафига тогда голосовал ЗА?
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bset
1579237427
В чем будет нарушение спортивного принципа? В том, что последняя команда не вылетит? Так уберите стыковые матчи. Сделайте просто прямой вылет двух клубов, а из ФНЛ поднимаются 4. И никаких нарушений.
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bset
1579237490
Идея, конечно, отличная в плане расширения. Но, учитывая наши реалии, тревожно становится за то, что получится в итоге. Как бы не пришлось бегать спасать от банкротства клубы.
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