Metaratings: РПЛ планируют расширить до 18 команд с сезона-2021/22

Стало известно, когда российская Премьер-лига будет расширена до 18 команд.

По информации источника, новый формат розыгрыша РПЛ планируется внедрить с сезона-2021/22.

Отмечается, что данный сценарий является приоритетным для лиги и РФС, которые в ближайшее утвердят сроки и порядок проведения реформы лиги путeм юридических поправок.

Большинство клубов поддержали расширение РПЛ до 18 команд и реформу Кубка России

«Спартак» и «Зенит» голосовали против расширения РПЛ

РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно