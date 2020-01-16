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    Metaratings: РПЛ планируют расширить до 18 команд с сезона-2021/22

    Стало известно, когда российская Премьер-лига будет расширена до 18 команд.

    По информации источника, новый формат розыгрыша РПЛ планируется внедрить с сезона-2021/22.

    Отмечается, что данный сценарий является приоритетным для лиги и РФС, которые в ближайшее утвердят сроки и порядок проведения реформы лиги путeм юридических поправок.

    Большинство клубов поддержали расширение РПЛ до 18 команд и реформу Кубка России

    «Спартак» и «Зенит» голосовали против расширения РПЛ

    РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно

    Источник: Metaratings.ru

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    16.01.2020 19:19
    Комментарии15
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      Рейтинг: +2558

      Dellleone 12 часов назад

      В России каждый год команды банкротяться, а те что не живут в долг на гос деньги еле как сводят концы с концами , за редким исключением... не с того конца вы начали , господа.

      0
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      Рейтинг: +4611

      3a zenit 14 часов назад

      а как быть с проблем что из пердива команды в вышку продают места чтоб не выходить?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1481

      Александ1982 15 часов назад

      когда коту делать не чего он******, на фиг это надо??? придумали лучше как детский футбол поддержать в не больших городах и поселках

      0
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      Рейтинг: +1049

      evgevg13 16 часов назад

      лучше бы сделали запад-восток, как в хоккее, а потом финал

      2
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      Рейтинг: +4611

      3a zenit > evgevg13 14 часов назад

      сам то понял что написал?

      0
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      Рейтинг: +551

      Makaweli > evgevg13 13 часов назад

      Сам играй с друзьями в Запад-Восток

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      Рейтинг: +1049

      evgevg13 > 3a zenit 1 час назад

      это уже было, если ты не в курсе

      0
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      Рейтинг: +1049

      evgevg13 > Makaweli 1 час назад

      я играю, а ты?

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      Рейтинг: +119

      ajax707 16 часов назад

      Вот дебилы , у вас на две команды игроков не набрать

      3
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      Рейтинг: +9162

      Cules2013 16 часов назад

      Ну и нахера? Итак внизу таблицы болтаются откровенные андердоги, теперь таких будет ещё больше. Зрелищность от этого явно не повысится, и сила чемпионата тоже. Видимо, кому-то мест не хватает или что?) Лучше бы решали проблемы с лимитом и банкротством клубов. С расширением лиги эти вопросы станут только острее.

      5
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      Рейтинг: +4779

      paracetamol 17 часов назад

      Ну и ладно. За год могут передумать.

      0
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      Рейтинг: +1024

      Etiainen 17 часов назад

      У нас не Швейцария, 18 нормально будет. В Испании вон в примере больше десятка - дно, так что, чё шумите то

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      Рейтинг: +551

      Makaweli > Etiainen 13 часов назад

      Видели мы как Испанское дно нашему лидеру по трусам дали!

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      Рейтинг: +5551

      Сильвербой 17 часов назад

      Дол...бы!!!

      1
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      Рейтинг: +382

      Vratarь 17 часов назад

      Чем бы дитя не тешилось - лишь бы создавало подобие деятельности.

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