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Metaratings: РПЛ планируют расширить до 18 команд с сезона-2021/22

16 января 2020, 19:19
15

Стало известно, когда российская Премьер-лига будет расширена до 18 команд.

По информации источника, новый формат розыгрыша РПЛ планируется внедрить с сезона-2021/22.

Отмечается, что данный сценарий является приоритетным для лиги и РФС, которые в ближайшее утвердят сроки и порядок проведения реформы лиги путeм юридических поправок.

Большинство клубов поддержали расширение РПЛ до 18 команд и реформу Кубка России

«Спартак» и «Зенит» голосовали против расширения РПЛ

РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно

Источник: Metaratings.ru

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Россия. Премьер-лига
Комментарии (15)
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Vratarь
1579192442
Чем бы дитя не тешилось - лишь бы создавало подобие деятельности.
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Сильвербой
1579192628
Дол...бы!!!
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Etiainen
1579193394
У нас не Швейцария, 18 нормально будет. В Испании вон в примере больше десятка - дно, так что, чё шумите то
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paracetamol
1579194068
Ну и ладно. За год могут передумать.
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Cules2013
1579196274
Ну и нахера? Итак внизу таблицы болтаются откровенные андердоги, теперь таких будет ещё больше. Зрелищность от этого явно не повысится, и сила чемпионата тоже. Видимо, кому-то мест не хватает или что?) Лучше бы решали проблемы с лимитом и банкротством клубов. С расширением лиги эти вопросы станут только острее.
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ajax707
1579196683
Вот дебилы , у вас на две команды игроков не набрать
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evgevg13
1579197395
лучше бы сделали запад-восток, как в хоккее, а потом финал
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Александ1982
1579201128
когда коту делать не чего он******, на фиг это надо??? придумали лучше как детский футбол поддержать в не больших городах и поселках
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3a zenit
1579202471
а как быть с проблем что из пердива команды в вышку продают места чтоб не выходить?
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Dellleone
1579210715
В России каждый год команды банкротяться, а те что не живут в долг на гос деньги еле как сводят концы с концами , за редким исключением... не с того конца вы начали , господа.
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