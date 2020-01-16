Metaratings: РПЛ планируют расширить до 18 команд с сезона-2021/22

Стало известно, когда российская Премьер-лига будет расширена до 18 команд.
По информации источника, новый формат розыгрыша РПЛ планируется внедрить с сезона-2021/22.
Отмечается, что данный сценарий является приоритетным для лиги и РФС, которые в ближайшее утвердят сроки и порядок проведения реформы лиги путeм юридических поправок.
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Источник: Metaratings.ru
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