Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Кубковый матч «Унионистаса» и «Реала» может быть перенесен на «Сантьяго Бернабеу»

    Матч 1/16 финала Кубка Испании между «Унионистасом» и «Реалом» может быть перенесен на «Сантьяго Бернабеу».

    По информации источника, домашнему стадиону «Унионистаса» может быть не выдано разрешение на проведение игры из-за малой вместимости – 4000 зрителей.

    Отмечается, что буквально через дорогу от «Эстадио де ла Писта» находится арена 17-тысячная арена «Саламантино» – главного соперника «Униостаса».

    Однако президент «Униостаса» Мигель Сандовал наотрез отказывается от проведения матча на стадионе «Саламантино», предпочитая «Сантьяго Бернабеу». Сообщается, что «Реал» не выступает против переноса встречи на свой стадион.

    • Матч «Унионистас» – «Реал» запланирован на 22 января.

    Игрок «Унионистаса» – о матче с «Реалом» в Кубке Испании: «Зидан уже обосрался от страха»

    Источник: Cope

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2020 19:52
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81422
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75156
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru