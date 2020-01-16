Кубковый матч «Унионистаса» и «Реала» может быть перенесен на «Сантьяго Бернабеу»

Матч 1/16 финала Кубка Испании между «Унионистасом» и «Реалом» может быть перенесен на «Сантьяго Бернабеу».
По информации источника, домашнему стадиону «Унионистаса» может быть не выдано разрешение на проведение игры из-за малой вместимости – 4000 зрителей.
Отмечается, что буквально через дорогу от «Эстадио де ла Писта» находится арена 17-тысячная арена «Саламантино» – главного соперника «Униостаса».
Однако президент «Униостаса» Мигель Сандовал наотрез отказывается от проведения матча на стадионе «Саламантино», предпочитая «Сантьяго Бернабеу». Сообщается, что «Реал» не выступает против переноса встречи на свой стадион.
- Матч «Унионистас» – «Реал» запланирован на 22 января.
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Источник: Cope