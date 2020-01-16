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  • Кубковый матч «Унионистаса» и «Реала» может быть перенесен на «Сантьяго Бернабеу»

Кубковый матч «Унионистаса» и «Реала» может быть перенесен на «Сантьяго Бернабеу»

16 января 2020, 19:52
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Матч 1/16 финала Кубка Испании между «Унионистасом» и «Реалом» может быть перенесен на «Сантьяго Бернабеу».

По информации источника, домашнему стадиону «Унионистаса» может быть не выдано разрешение на проведение игры из-за малой вместимости – 4000 зрителей.

Отмечается, что буквально через дорогу от «Эстадио де ла Писта» находится арена 17-тысячная арена «Саламантино» – главного соперника «Униостаса».

Однако президент «Униостаса» Мигель Сандовал наотрез отказывается от проведения матча на стадионе «Саламантино», предпочитая «Сантьяго Бернабеу». Сообщается, что «Реал» не выступает против переноса встречи на свой стадион.

  • Матч «Унионистас» – «Реал» запланирован на 22 января.

Игрок «Унионистаса» – о матче с «Реалом» в Кубке Испании: «Зидан уже обосрался от страха»

Источник: Cope
Испания. Примера Италия. Кубок Реал
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