Кубковый матч «Унионистаса» и «Реала» может быть перенесен на «Сантьяго Бернабеу»

Матч 1/16 финала Кубка Испании между «Унионистасом» и «Реалом» может быть перенесен на «Сантьяго Бернабеу».

По информации источника, домашнему стадиону «Унионистаса» может быть не выдано разрешение на проведение игры из-за малой вместимости – 4000 зрителей.

Отмечается, что буквально через дорогу от «Эстадио де ла Писта» находится арена 17-тысячная арена «Саламантино» – главного соперника «Униостаса».

Однако президент «Униостаса» Мигель Сандовал наотрез отказывается от проведения матча на стадионе «Саламантино», предпочитая «Сантьяго Бернабеу». Сообщается, что «Реал» не выступает против переноса встречи на свой стадион.

Матч «Унионистас» – «Реал» запланирован на 22 января.

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