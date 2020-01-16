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Vesti.kz: Исламхан отправился в расположение «Зенита»

16 января 2020, 14:52
3

«Зенит» просмотрит на сборах полузащитника сборной Казахстана Бауржана Исламхана.

По информации Vesti.kz, в четверг 26-летний футболист отправился в расположение «Зенита» в Катаре.

  • Исламхан – свободный агент, его последний клуб – «Кайрат».
  • Хавбек провел за Казахстан 40 матчей, забил один гол, отдал семь ассистов.
  • Ранее журналист Айдын Кожахмет сообщал о желании «Локомотива» подписать игрока, а Betting Insider информировал об интересе «Рубина» к казахстанцу.

Казахстанский полузащитник Исламхан может перейти в «Зенит»


Источник: Vesti.kz

Vesti.kz – казахстанское спортивное СМИ. Аудитория в твиттере – 47 тыс. подписчиков.

Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Зенит Казахстан Исламхан Бауржан
Комментарии (3)
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серега кашин
1579185088
ну все конец карьере
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paracetamol
1579190391
А чё, казахи тоже под лимит не попадают?
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