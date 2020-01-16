Vesti.kz: Исламхан отправился в расположение «Зенита»

«Зенит» просмотрит на сборах полузащитника сборной Казахстана Бауржана Исламхана.
По информации Vesti.kz, в четверг 26-летний футболист отправился в расположение «Зенита» в Катаре.
- Исламхан – свободный агент, его последний клуб – «Кайрат».
- Хавбек провел за Казахстан 40 матчей, забил один гол, отдал семь ассистов.
- Ранее журналист Айдын Кожахмет сообщал о желании «Локомотива» подписать игрока, а Betting Insider информировал об интересе «Рубина» к казахстанцу.
Казахстанский полузащитник Исламхан может перейти в «Зенит»
Источник: Vesti.kz
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