Vesti.kz: Исламхан отправился в расположение «Зенита»

«Зенит» просмотрит на сборах полузащитника сборной Казахстана Бауржана Исламхана.

По информации Vesti.kz, в четверг 26-летний футболист отправился в расположение «Зенита» в Катаре.

Исламхан – свободный агент, его последний клуб – «Кайрат».

Хавбек провел за Казахстан 40 матчей, забил один гол, отдал семь ассистов.

Ранее журналист Айдын Кожахмет сообщал о желании «Локомотива» подписать игрока, а Betting Insider информировал об интересе «Рубина» к казахстанцу.

Казахстанский полузащитник Исламхан может перейти в «Зенит»



