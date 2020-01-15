Радченко: «Сетьен был очень интеллектуальным футболистом. Играли с ним в шахматы, он побеждал не всегда»

Бывший футболист испанского «Расинга» Дмитрий Радченко поговорил о новом главном тренере «Барселоны» Энрике Сетьене. Они вместе выступали в Сантандере.

«Это был игрок, который тонко чувствовал ситуацию на поле. Очень интеллектуальный. И это был единственный за все мое время в Испании местный футболист, который играл в шахматы. Мы с Кике коротали время за этим делом, так как практически все время перемещались на автобусе. Играл он очень прилично, но не могу сказать, что постоянно выигрывал. По-разному было. Но шахматы точно помогают ему просчитывать ходы дальше», – сказал Радченко.

Сетьен ранее возглавлял «Расинг», «Полидепортиво», «Логронес», «Луго», «Лас-Пальмас», «Бетис» и сборную Экваториальной Гвинеи.

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