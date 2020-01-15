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    Радченко: «Сетьен был очень интеллектуальным футболистом. Играли с ним в шахматы, он побеждал не всегда»

    Бывший футболист испанского «Расинга» Дмитрий Радченко поговорил о новом главном тренере «Барселоны» Энрике Сетьене. Они вместе выступали в Сантандере.

    «Это был игрок, который тонко чувствовал ситуацию на поле. Очень интеллектуальный. И это был единственный за все мое время в Испании местный футболист, который играл в шахматы. Мы с Кике коротали время за этим делом, так как практически все время перемещались на автобусе. Играл он очень прилично, но не могу сказать, что постоянно выигрывал. По-разному было. Но шахматы точно помогают ему просчитывать ходы дальше», – сказал Радченко.

    Новый тренер «Барселоны» – кто он такой и зачем его взяли?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2020 11:02
    Комментарии2
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      Рейтинг: +673

      Hektor 84 22 часа назад

      Еще один стал к нему напрашиваться

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      Рейтинг: +1474

      VGreen 15 января, 11:36

      как же неуместно было добавить это "он побеждал не всегда" к такому заголовку что он мол интеллектуал...

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