Писарев: «Если Сетьен позовет в «Барселону», то пешком пойду»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев рассказал, как бы он отреагировал на возможное приглашение в «Барселону».

Каталонскую команду возглавил Энрике Сетьен .

. Испанец в 2005-2006 годах работал в тренерском штабе Писарева, когда тот руководил сборной России по пляжному футболу.

– Если Сетьен позовет вас в «Барсу» – пойдете?

– Это как в анекдоте: «Фантастика у нас на третьем этаже». Но если случится такое, то в «Барселону» пешком пойду!

Писарев: «Сетьену пришлось десять часов сидеть в «обезьяннике» после сборов в Крыму»