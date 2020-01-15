Писарев: «Если Сетьен позовет в «Барселону», то пешком пойду»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев рассказал, как бы он отреагировал на возможное приглашение в «Барселону».
- Каталонскую команду возглавил Энрике Сетьен.
- Испанец в 2005-2006 годах работал в тренерском штабе Писарева, когда тот руководил сборной России по пляжному футболу.
– Если Сетьен позовет вас в «Барсу» – пойдете?
– Это как в анекдоте: «Фантастика у нас на третьем этаже». Но если случится такое, то в «Барселону» пешком пойду!
Писарев: «Сетьену пришлось десять часов сидеть в «обезьяннике» после сборов в Крыму»
Источник: «Спорт-Экспресс»