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  • Писарев: «Если Сетьен позовет в «Барселону», то пешком пойду»

Писарев: «Если Сетьен позовет в «Барселону», то пешком пойду»

15 января 2020, 01:39
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Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев рассказал, как бы он отреагировал на возможное приглашение в «Барселону».

  • Каталонскую команду возглавил Энрике Сетьен.
  • Испанец в 2005-2006 годах работал в тренерском штабе Писарева, когда тот руководил сборной России по пляжному футболу.

– Если Сетьен позовет вас в «Барсу» – пойдете?

– Это как в анекдоте: «Фантастика у нас на третьем этаже». Но если случится такое, то в «Барселону» пешком пойду!

Писарев: «Сетьену пришлось десять часов сидеть в «обезьяннике» после сборов в Крыму»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Барселона Писарев Николай Сетьен Энрике
Комментарии (2)
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Armani nn
1579043720
Все пропил,даже велосипеда неосталось?
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mihail200606
1579061921
Не позовёт.. Забыл уже..
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