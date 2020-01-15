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    Писарев: «Если Сетьен позовет в «Барселону», то пешком пойду»

    Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев рассказал, как бы он отреагировал на возможное приглашение в «Барселону».

    • Каталонскую команду возглавил Энрике Сетьен.
    • Испанец в 2005-2006 годах работал в тренерском штабе Писарева, когда тот руководил сборной России по пляжному футболу.

    – Если Сетьен позовет вас в «Барсу» – пойдете?

    – Это как в анекдоте: «Фантастика у нас на третьем этаже». Но если случится такое, то в «Барселону» пешком пойду!

    Писарев: «Сетьену пришлось десять часов сидеть в «обезьяннике» после сборов в Крыму»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2020 01:39
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1239

      FRZZ 15 января, 10:12

      Со своими подчиненными нужно быть в хороших отношениях, это жизнь, не знаешь как повернет.

      0
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      Рейтинг: +6578

      mihail200606 15 января, 07:18

      Не позовёт.. Забыл уже..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +130

      Armani nn 15 января, 02:15

      Все пропил,даже велосипеда неосталось?

      0
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