Защитник «Ювентуса» Демирал выбыл на 6-7 месяцев из-за разрыва «крестов»

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал успешно перенес операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки колена и повреждением мениска.
Как сообщает официальный сайт туринского клуба, 21-летний футболист пропустит от шести до семи месяцев, то есть сезон для него досрочно завершен.
- «Ювентус» купил Демирала прошлым летом у «Сассуоло» за 18 миллионов евро.
- В текущем сезоне турок провел семь матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист.
- В июле игроком интересовался «Зенит», а в январе его пытались купить «Лестер» и дортмундская «Боруссия».
Источник: Официальный сайт «Ювентуса»