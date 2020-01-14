Защитник «Ювентуса» Демирал выбыл на 6-7 месяцев из-за разрыва «крестов»

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал успешно перенес операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки колена и повреждением мениска.

Как сообщает официальный сайт туринского клуба, 21-летний футболист пропустит от шести до семи месяцев, то есть сезон для него досрочно завершен.