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  • Защитник «Ювентуса» Демирал выбыл на 6-7 месяцев из-за разрыва «крестов»

Защитник «Ювентуса» Демирал выбыл на 6-7 месяцев из-за разрыва «крестов»

14 января 2020, 23:32
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Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал успешно перенес операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки колена и повреждением мениска.

Как сообщает официальный сайт туринского клуба, 21-летний футболист пропустит от шести до семи месяцев, то есть сезон для него досрочно завершен.

Источник: Официальный сайт «Ювентуса»
Италия. Серия А Ювентус Демирал Мерих
Комментарии (2)
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Dark_Soul
1579037622
Тотальное невезение. Только заиграл, выбил Де Лихта из основы и такая тяжелая травма(
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BlackMurder
1579055594
Здоровья человеку
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