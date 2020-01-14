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    Защитник «Ювентуса» Демирал выбыл на 6-7 месяцев из-за разрыва «крестов»

    Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал успешно перенес операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки колена и повреждением мениска.

    Как сообщает официальный сайт туринского клуба, 21-летний футболист пропустит от шести до семи месяцев, то есть сезон для него досрочно завершен.

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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    14.01.2020 23:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2223

      BlackMurder 15 января, 05:33

      Здоровья человеку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Dark_Soul 15 января, 00:33

      Тотальное невезение. Только заиграл, выбил Де Лихта из основы и такая тяжелая травма(

      3
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