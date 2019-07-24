«Зенит» интересуется защитником «Ювентуса» Демиралом

«Зенит» претендует на защитника «Ювентуса» Мериха Демирала, сообщает Tuttosport.

По информации источника, петербургский клуб проявляет интерес к 21-летнему турку наряду с «Миланом», «Ромой», «Фиорентиной» и «Манчестер Юнайтед».

Туринцы готовы расстаться с игроком этим летом, поскольку после приобретения Матейса де Лигта в команде слишком много центрбеков.

Однако «Ювентус» в случае ухода Демирала хочет включить в сделку опцию обратного выкупа.