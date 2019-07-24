Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    «Зенит» интересуется защитником «Ювентуса» Демиралом

    «Зенит» претендует на защитника «Ювентуса» Мериха Демирала, сообщает Tuttosport.

    По информации источника, петербургский клуб проявляет интерес к 21-летнему турку наряду с «Миланом», «Ромой», «Фиорентиной» и «Манчестер Юнайтед».

    Туринцы готовы расстаться с игроком этим летом, поскольку после приобретения Матейса де Лигта в команде слишком много центрбеков.

    Однако «Ювентус» в случае ухода Демирала хочет включить в сделку опцию обратного выкупа.

    • Демирал перешел в «Ювентус» 5 июля за 18 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до 2024 года.

    Источник: Tuttosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:42
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1064

      Dizayner 47 минут назад

      да ладно, он прекрасно вписался в игру и ему очень мало лет)) так что вполне адекватная замена для старичков бонуччи и кьеллини и ювентус не так команда, которая покупает а через две недели продает игроков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1801

      InterMilLano1908 1 час назад

      Максимум аренда,а так они его покупали уже под замену Кьелини и никто его куда то в Рпл не отдаст...да и он сам никогда к нам не поедет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      djem94 1 час назад

      бред полнейшний.купили две недели назад за 18 млн чтоб продать сейчас?потому что де лигт только пришел... ну о чем вы ребят, он однозначно останется иначе это просто нереальный провал менеджмента

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79118
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72719
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru