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    Семак: «Кокорин будет работать в общей группе, Малком – фрагментарно»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, в каком состоянии подходят игроки к первому зимнему сбору.

    – На сборах нет Матиаса Краневиттера. Что с ним?

    – Он решает свои вопросы. Дальше – посмотрим. Он на связи и со мной, и с нашим руководством. Если у него будет вариант по поводу трудоустройства, то он им воспользуется. Что касается присоединения к нам, то на данный момент ждем новостей от его агента по тем вариантам, которые у него есть.

    – На каком этапе восстановления находятся Малком и Кокорин?

    – Что касается Кокорина, то он будет работать в общей группе. Что касается Малкома, то он начнет фрагментарно. Время есть у нас, будем достаточно плавно подводить его к общей группе. Может быть, к завершению первого сбора будет работать вместе со всеми на сто процентов. Какие-то упражнения Малком будет делать с командой, какие-то – индивидуально. Но особых проблем у него сейчас нет.

    – Наверняка уже тренерский штаб прикидывал, как использовать вместе Малкома и Кокорина? Будут ли наигрываться какие-то дополнительные схемы на сборах?

    – Посмотрим. До возобновления сезона говорить об этом рано. Есть какие-то мысли, но пока преждевременно говорить об использовании тех или иных схем. Пока остаются те футболисты, что у нас были. Когда мы сможем полноценно рассчитывать на Малкома и Кокорина, тогда поймем, есть ли возможность варьировать тактические схемы.

    – Как себя чувствует Эмануэль Маммана?

    – Он проходит курс реабилитации. На эти сборы не приедет, а уже на следующих, думаю, присоединится. У него будет очень длительный процесс реабилитации, будет работать в индивидуальном режиме.

    • Первый тренировочный сбор «Зенита» пройдет в Катаре.
    • Команда будет тренироваться в Дохе с 13 по 25 января.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    14.01.2020 10:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +673

      Hektor 84 14 января, 19:37

      Та зачем мелкому играть! Вы его возите по городам как кубок народу показывать. Бабло за трансфер отобьете. Он же был лавочником барсы и месси видел)))

      0
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      Рейтинг: +1760

      Фан666 14 января, 12:41

      Малком до конца контракта будет фрагментарить

      5
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      Рейтинг: +130

      Питерский князь 14 января, 10:50

      Мамана, на выход.

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