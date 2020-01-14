Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак: «Кокорин будет работать в общей группе, Малком – фрагментарно»

Семак: «Кокорин будет работать в общей группе, Малком – фрагментарно»

14 января 2020, 10:34
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, в каком состоянии подходят игроки к первому зимнему сбору.

– На сборах нет Матиаса Краневиттера. Что с ним?

– Он решает свои вопросы. Дальше – посмотрим. Он на связи и со мной, и с нашим руководством. Если у него будет вариант по поводу трудоустройства, то он им воспользуется. Что касается присоединения к нам, то на данный момент ждем новостей от его агента по тем вариантам, которые у него есть.

– На каком этапе восстановления находятся Малком и Кокорин?

– Что касается Кокорина, то он будет работать в общей группе. Что касается Малкома, то он начнет фрагментарно. Время есть у нас, будем достаточно плавно подводить его к общей группе. Может быть, к завершению первого сбора будет работать вместе со всеми на сто процентов. Какие-то упражнения Малком будет делать с командой, какие-то – индивидуально. Но особых проблем у него сейчас нет.

– Наверняка уже тренерский штаб прикидывал, как использовать вместе Малкома и Кокорина? Будут ли наигрываться какие-то дополнительные схемы на сборах?

– Посмотрим. До возобновления сезона говорить об этом рано. Есть какие-то мысли, но пока преждевременно говорить об использовании тех или иных схем. Пока остаются те футболисты, что у нас были. Когда мы сможем полноценно рассчитывать на Малкома и Кокорина, тогда поймем, есть ли возможность варьировать тактические схемы.

– Как себя чувствует Эмануэль Маммана?

– Он проходит курс реабилитации. На эти сборы не приедет, а уже на следующих, думаю, присоединится. У него будет очень длительный процесс реабилитации, будет работать в индивидуальном режиме.

  • Первый тренировочный сбор «Зенита» пройдет в Катаре.
  • Команда будет тренироваться в Дохе с 13 по 25 января.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Фан666
1578994914
Малком до конца контракта будет фрагментарить
Ответить
Hektor 84
1579019854
Та зачем мелкому играть! Вы его возите по городам как кубок народу показывать. Бабло за трансфер отобьете. Он же был лавочником барсы и месси видел)))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+