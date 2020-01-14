Семак: «Кокорин будет работать в общей группе, Малком – фрагментарно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, в каком состоянии подходят игроки к первому зимнему сбору.

– На сборах нет Матиаса Краневиттера. Что с ним?

– Он решает свои вопросы. Дальше – посмотрим. Он на связи и со мной, и с нашим руководством. Если у него будет вариант по поводу трудоустройства, то он им воспользуется. Что касается присоединения к нам, то на данный момент ждем новостей от его агента по тем вариантам, которые у него есть.

– На каком этапе восстановления находятся Малком и Кокорин?

– Что касается Кокорина, то он будет работать в общей группе. Что касается Малкома, то он начнет фрагментарно. Время есть у нас, будем достаточно плавно подводить его к общей группе. Может быть, к завершению первого сбора будет работать вместе со всеми на сто процентов. Какие-то упражнения Малком будет делать с командой, какие-то – индивидуально. Но особых проблем у него сейчас нет.

– Наверняка уже тренерский штаб прикидывал, как использовать вместе Малкома и Кокорина? Будут ли наигрываться какие-то дополнительные схемы на сборах?

– Посмотрим. До возобновления сезона говорить об этом рано. Есть какие-то мысли, но пока преждевременно говорить об использовании тех или иных схем. Пока остаются те футболисты, что у нас были. Когда мы сможем полноценно рассчитывать на Малкома и Кокорина, тогда поймем, есть ли возможность варьировать тактические схемы.

– Как себя чувствует Эмануэль Маммана?

– Он проходит курс реабилитации. На эти сборы не приедет, а уже на следующих, думаю, присоединится. У него будет очень длительный процесс реабилитации, будет работать в индивидуальном режиме.