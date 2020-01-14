Моуринью: «Я не завидую «Манчестер Сити» и «Ливерпулю»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью объяснил, почему его команде сложно конкурировать с лидерами АПЛ.

«У нас нет и не может быть такого же состава, как у некоторых команд АПЛ. Я смотрел матч «Манчестер Сити», и у них на скамейке запасных были Стерлинг, Бернарду Силва, Гюндоган, Отаменди, вы понимаете? У «Ливерпуля» также. А еще у них еще скоро восстановятся Матип, Ловрен, Кейта и Фабиньо. Нет, я не завидую им, у меня потрясающая работа, но она совершенно другая. Это совсем другой клуб», – заявил португальский специалист.