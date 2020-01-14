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    Моуринью: «Я не завидую «Манчестер Сити» и «Ливерпулю»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью объяснил, почему его команде сложно конкурировать с лидерами АПЛ.

    «У нас нет и не может быть такого же состава, как у некоторых команд АПЛ. Я смотрел матч «Манчестер Сити», и у них на скамейке запасных были Стерлинг, Бернарду Силва, Гюндоган, Отаменди, вы понимаете? У «Ливерпуля» также. А еще у них еще скоро восстановятся Матип, Ловрен, Кейта и Фабиньо. Нет, я не завидую им, у меня потрясающая работа, но она совершенно другая. Это совсем другой клуб», – заявил португальский специалист.

    • «Тоттенхэм» идет на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Goal

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    14.01.2020 10:18
    Комментарии5
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      Рейтинг: +673

      Hektor 84 14 января, 19:33

      Жозе пора заканчивать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1283

      solodealer > Hektor 84 14 января, 22:07

      Жозе пора НАЧИНАТЬ!))+

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9152

      Cules2013 14 января, 12:13

      Ну вот кто реально верил, что Моуриньо изменился? Как тренер он себя исчерпал уже давно, а с точки зрения поведения - немного хватило сил показать себя якобы добреньким, и потом опять полезли его нытьё и провокации. ТТХ с увольнением Почета сильно ошибся, а с назначением Моура - ещё сильнее.

      1
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      Рейтинг: +1239

      FRZZ 14 января, 12:11

      Так умение, талант тренера состоит в том, что со средним составом выдать игру Ливерпуля или Ман.Сити.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +171

      moneyonstart 14 января, 12:04

      Нытье...НАЧАЛО...фильм первый)

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