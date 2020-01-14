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Моуринью: «Я не завидую «Манчестер Сити» и «Ливерпулю»

14 января 2020, 10:18
3

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью объяснил, почему его команде сложно конкурировать с лидерами АПЛ.

«У нас нет и не может быть такого же состава, как у некоторых команд АПЛ. Я смотрел матч «Манчестер Сити», и у них на скамейке запасных были Стерлинг, Бернарду Силва, Гюндоган, Отаменди, вы понимаете? У «Ливерпуля» также. А еще у них еще скоро восстановятся Матип, Ловрен, Кейта и Фабиньо. Нет, я не завидую им, у меня потрясающая работа, но она совершенно другая. Это совсем другой клуб», – заявил португальский специалист.

  • «Тоттенхэм» идет на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Ливерпуль Тоттенхэм Моуринью Жозе
Комментарии (3)
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moneyonstart
1578992641
Нытье...НАЧАЛО...фильм первый)
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Cules2013
1578993233
Ну вот кто реально верил, что Моуриньо изменился? Как тренер он себя исчерпал уже давно, а с точки зрения поведения - немного хватило сил показать себя якобы добреньким, и потом опять полезли его нытьё и провокации. ТТХ с увольнением Почета сильно ошибся, а с назначением Моура - ещё сильнее.
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Hektor 84
1579019588
Жозе пора заканчивать
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