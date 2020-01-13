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    Football Espana: «Барселона» уведомила Вальверде о разрыве контракта

    Главному тренеру «Барселоны» Эрнесто Вальверде сегодня сообщили о том, что его контракт будет расторгнут, передает Football Espana со ссылкой на Catalunya Radio и Onda Cero.

    Переговоры о расторжении соглашения сейчас ведутся, уточняет издание.

    • Ранее стало известно, что руководство каталонского клуба в понедельник вечером проведет совещание, на котором решится будущее Вальверде.
    • Вальверде возглавляет «Барсу» с лета 2017 года. 55-летний специалист выиграл с командой четыре трофея.
    • После 19 туров Примеры каталонцы делят первое место с «Реалом».
    • 9 января «Барселона» вылетела из Суперкубка Испании, проиграв «Атлетико» (2:3).

    Источник: Football Espana

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    13.01.2020 18:45
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +67330

      portero 14 января 2020, 19:08

      жозеп созрел ...

      2
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      Рейтинг: 0

      oleg.galeev 14 января 2020, 01:22

      Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ------------- https://bit.vodka/uzevs

      0
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      Рейтинг: +182

      KsiroN 13 января 2020, 23:50

      Слава директорам! Что все его защищали я понять не могу, я еще после первого сезона говорил «Вальверде OUT!», на меня все дружно набросились, а сейчас все аплодируют этому решению. После первого сезона нужно было его пинать, его потолок Атлетик Бильбао.

      0
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 13 января 2020, 22:09

      Уверен!!! на 1000% что Хави в ближайшую каденцию главным тренером НЕ БУДЕТ!!!

      0
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      Рейтинг: +905

      VVadic 13 января 2020, 20:14

      Чтобы не путать Вальверде в Барсе и Реале - одного решено убрать

      4
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > VVadic 13 января 2020, 22:33

      ага, и убрали того кто показывал меньше успехов и прогресса)

      3
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 13 января 2020, 19:53

      да давно пора было, барса то трофеи и так будете брать хоть с тренером хоть без него, хоть с бенитесом хоть с лопетеги хоть с пике у руля. Но игра точно стала только хуже, плюс трансферная политика пока провал, что гризман что дембеле что коут, все -таки не за 50 лямов игрока брали, за троих отдали 360 лямов и все в задницу пока.. но это уже вопрос к руководству наверное

      1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Вот оно чё Михалыч 13 января 2020, 20:14

      легко, играя как привыкли и как умеют, а этого хватит чтобы побеждать в 8 матчах из 10 в ла лиге.

      3
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 13 января 2020, 19:47

      Давно пора. Привёл клуб в полную стогнацию

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 13 января 2020, 19:46

      Кто его вообще додумался приглашать в Барсу, если даже в бильбао он авторитетом для игроков не был, а тут Месси с компанией и его убогая схема 4-4-2 с футболом от обороны только в Сегунде у аутсайдеров в программе

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      Рейтинг: +444

      Proker > Skull_Boy 13 января 2020, 21:24

      Не помнишь?сам карлик голосовал.Тогда карлик играл главный роли этого буратино избирали

      0
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 13 января 2020, 19:29

      Ах ,так!? Ах ,так!? Ах ,вот ты как!?!? "Goodbye,My love! Goodbye!!"

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 13 января 2020, 19:24

      Следовало ожидать

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