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  • Football Espana: «Барселона» уведомила Вальверде о разрыве контракта

Football Espana: «Барселона» уведомила Вальверде о разрыве контракта

13 января 2020, 18:45
21

Главному тренеру «Барселоны» Эрнесто Вальверде сегодня сообщили о том, что его контракт будет расторгнут, передает Football Espana со ссылкой на Catalunya Radio и Onda Cero.

Переговоры о расторжении соглашения сейчас ведутся, уточняет издание.

  • Ранее стало известно, что руководство каталонского клуба в понедельник вечером проведет совещание, на котором решится будущее Вальверде.
  • Вальверде возглавляет «Барсу» с лета 2017 года. 55-летний специалист выиграл с командой четыре трофея.
  • После 19 туров Примеры каталонцы делят первое место с «Реалом».
  • 9 января «Барселона» вылетела из Суперкубка Испании, проиграв «Атлетико» (2:3).

Источник: Football Espana
Испания. Примера Барселона Вальверде Эрнесто
Комментарии (21)
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dinar7777dinar
1578931876
да ну? серьезно? наконец то пинают физрука?
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Sedoi_Goblin
1578932959
Ах ,так!? Ах ,так!? Ах ,вот ты как!?!? "Goodbye,My love! Goodbye!!"
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Skull_Boy
1578934011
Кто его вообще додумался приглашать в Барсу, если даже в бильбао он авторитетом для игроков не был, а тут Месси с компанией и его убогая схема 4-4-2 с футболом от обороны только в Сегунде у аутсайдеров в программе
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GoldPlayFIFARus9
1578934070
Давно пора. Привёл клуб в полную стогнацию
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DeStar
1578934420
да давно пора было, барса то трофеи и так будете брать хоть с тренером хоть без него, хоть с бенитесом хоть с лопетеги хоть с пике у руля. Но игра точно стала только хуже, плюс трансферная политика пока провал, что гризман что дембеле что коут, все -таки не за 50 лямов игрока брали, за троих отдали 360 лямов и все в задницу пока.. но это уже вопрос к руководству наверное
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VVadic
1578935691
Чтобы не путать Вальверде в Барсе и Реале - одного решено убрать
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koli4ka
1578942598
Уверен!!! на 1000% что Хави в ближайшую каденцию главным тренером НЕ БУДЕТ!!!
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KsiroN
1578948616
Слава директорам! Что все его защищали я понять не могу, я еще после первого сезона говорил «Вальверде OUT!», на меня все дружно набросились, а сейчас все аплодируют этому решению. После первого сезона нужно было его пинать, его потолок Атлетик Бильбао.
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oleg.galeev
1578954168
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ------------- https://bit.vodka/uzevs
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portero
1579018102
жозеп созрел ...
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