Football Espana: «Барселона» уведомила Вальверде о разрыве контракта

Главному тренеру «Барселоны» Эрнесто Вальверде сегодня сообщили о том, что его контракт будет расторгнут, передает Football Espana со ссылкой на Catalunya Radio и Onda Cero.

Переговоры о расторжении соглашения сейчас ведутся, уточняет издание.