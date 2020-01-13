Football Espana: «Барселона» уведомила Вальверде о разрыве контракта

Главному тренеру «Барселоны» Эрнесто Вальверде сегодня сообщили о том, что его контракт будет расторгнут, передает Football Espana со ссылкой на Catalunya Radio и Onda Cero.
Переговоры о расторжении соглашения сейчас ведутся, уточняет издание.
- Ранее стало известно, что руководство каталонского клуба в понедельник вечером проведет совещание, на котором решится будущее Вальверде.
- Вальверде возглавляет «Барсу» с лета 2017 года. 55-летний специалист выиграл с командой четыре трофея.
- После 19 туров Примеры каталонцы делят первое место с «Реалом».
- 9 января «Барселона» вылетела из Суперкубка Испании, проиграв «Атлетико» (2:3).
Источник: Football Espana