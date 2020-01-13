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  • Совет директоров «Барселоны» сегодня обсудит будущее Вальверде

Совет директоров «Барселоны» сегодня обсудит будущее Вальверде

13 января 2020, 17:29

Руководство «Барселоны» в понедельник вечером проведет совещание.

На нем будет обсуждаться работа главного тренера Эрнесто Вальверде, сообщает Sport.es со ссылкой на Diario Sport. В заседании примет участие президент клуба Жозеп Бартомеу.

  • Вальверде возглавляет «Барсу» с лета 2017 года.
  • 55-летний специалист выиграл с командой четыре трофея.
  • По информации ESPN, тренер доработает до конца сезона, после чего покинет свой пост.

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Вальверде Эрнесто Бартомеу Жозеп
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