Совет директоров «Барселоны» сегодня обсудит будущее Вальверде

Руководство «Барселоны» в понедельник вечером проведет совещание.
На нем будет обсуждаться работа главного тренера Эрнесто Вальверде, сообщает Sport.es со ссылкой на Diario Sport. В заседании примет участие президент клуба Жозеп Бартомеу.
- Вальверде возглавляет «Барсу» с лета 2017 года.
- 55-летний специалист выиграл с командой четыре трофея.
- По информации ESPN, тренер доработает до конца сезона, после чего покинет свой пост.
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Источник: Sport.es