Совет директоров «Барселоны» сегодня обсудит будущее Вальверде

Руководство «Барселоны» в понедельник вечером проведет совещание.

На нем будет обсуждаться работа главного тренера Эрнесто Вальверде, сообщает Sport.es со ссылкой на Diario Sport. В заседании примет участие президент клуба Жозеп Бартомеу.

Вальверде возглавляет «Барсу» с лета 2017 года.

55-летний специалист выиграл с командой четыре трофея.

По информации ESPN, тренер доработает до конца сезона, после чего покинет свой пост.

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