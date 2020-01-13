Гвардиола: «Мне жаль Вальверде, он не заслуживает такого давления»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию вокруг своего коллеги из «Барселоны» Эрнесто Вальверде.
«Барселона» – особенное место, где недостаточно выиграть чемпионат. Мне жаль Вальверде, он не заслуживает такого давления. Надеюсь, ситуация скоро разрешится. Я хочу этого как член клуба», – сказал Гвардиола.
- Вальверде возглавляет «Барсу» с лета 2017 года.
- 55-летний специалист выиграл с командой четыре трофея.
- По информации ESPN, тренер доработает до конца сезона, после чего покинет свой пост.
Источник: Marca