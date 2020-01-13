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    Гвардиола: «Мне жаль Вальверде, он не заслуживает такого давления»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию вокруг своего коллеги из «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

    «Барселона» – особенное место, где недостаточно выиграть чемпионат. Мне жаль Вальверде, он не заслуживает такого давления. Надеюсь, ситуация скоро разрешится. Я хочу этого как член клуба», – сказал Гвардиола.

    • Вальверде возглавляет «Барсу» с лета 2017 года.
    • 55-летний специалист выиграл с командой четыре трофея.
    • По информации ESPN, тренер доработает до конца сезона, после чего покинет свой пост.

    Источник: Marca

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    13.01.2020 11:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +173

      Barçist 13 января 2020, 13:19

      Как бы ,почему вы не Барселоне мистер Пеп?

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