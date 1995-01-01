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    Журналист Карпов: Шомуродов не хочет уходить из «Ростова» зимой

    Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов не планирует покидать клуб в зимнее трансферное окно.

    «Шомуродов не горит желанием уезжать из «Ростова» прямо сейчас. Он хочет помочь клубу пробиться в ЛЧ, стать лучшим бомбардиром России и тогда уже думать о Европе.

    Да и к «Ростову» тоже стоит проявить уважение. Клуб с юга Руси дал Эльдору импульс в развитии и запустил карьеру парня в космос. Нападающий точно этого не забудет, поэтому не стоит ожидать его трансфера уже этой зимой.

    Если только не появится команда, которая предложит неприлично много за его переход. Однако немцы, как известно, бережливая нация, так что это маловероятно», – написал журналист Иван Карпов.

    • В этом сезоне РПЛ Шомуродов провeл 19 матчей, забил десять голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Ранее сообщалось, что «Шальке» предлагает за Шомуродова 15 млн евро.

    Metaratings: «Ростов» не получал предложения от «Шальке» по Шомуродову

    Источник: телеграм журналиста Ивана Карпова

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