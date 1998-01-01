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    Metaratings: «Ростов» не получал предложения от «Шальке» по Шомуродову

    «Ростов» не получал предложения от «Шальке» по трансферу нападающего Эльдора Шомуродова.

    Как сообщает источник, форвард из Узбекистана не входит в сферу интересов «Шальке». Уточняется, что «Ростов» не получал ни одного официального запроса на приобретение Шомуродова с момента начала сезона-2019/20.

    • В этом сезоне РПЛ Шомуродов провeл 19 матчей, забил десять голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Ранее сообщалось, что «Шальке» предлагает за Шомуродова 15 млн евро.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +562

      Hektor 84 42 минуты назад

      Это в стиле бомбардира сначала публиковать новости, а потом опровергать?

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