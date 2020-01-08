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  • Metaratings: «Ростов» не получал предложения от «Шальке» по Шомуродову

Metaratings: «Ростов» не получал предложения от «Шальке» по Шомуродову

8 января 2020, 19:38
3

«Ростов» не получал предложения от «Шальке» по трансферу нападающего Эльдора Шомуродова.

Как сообщает источник, форвард из Узбекистана не входит в сферу интересов «Шальке». Уточняется, что «Ростов» не получал ни одного официального запроса на приобретение Шомуродова с момента начала сезона-2019/20.

  • В этом сезоне РПЛ Шомуродов провeл 19 матчей, забил десять голов и сделал четыре результативные передачи.
  • Ранее сообщалось, что «Шальке» предлагает за Шомуродова 15 млн евро.

Источник: Metaratings

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Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Ростов Шальке-04 Шомуродов Эльдор
Комментарии (3)
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Hektor 84
1578503150
Это в стиле бомбардира сначала публиковать новости, а потом опровергать?
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spartakuz
1578633081
Значит предложение от Шальке точно поступило!
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