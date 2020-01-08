Metaratings: «Ростов» не получал предложения от «Шальке» по Шомуродову

«Ростов» не получал предложения от «Шальке» по трансферу нападающего Эльдора Шомуродова.
Как сообщает источник, форвард из Узбекистана не входит в сферу интересов «Шальке». Уточняется, что «Ростов» не получал ни одного официального запроса на приобретение Шомуродова с момента начала сезона-2019/20.
- В этом сезоне РПЛ Шомуродов провeл 19 матчей, забил десять голов и сделал четыре результативные передачи.
- Ранее сообщалось, что «Шальке» предлагает за Шомуродова 15 млн евро.
Источник: Metaratings
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