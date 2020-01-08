Wyborcza: Жамалетдинов поехал на просмотр в «Урал». «Лех» отказался выкупать права на форварда ЦСКА

Wyborcza – ежедневная польская газета общественно-политической направленности. Wyborcza регулярно занимает первую строчку в рейтинге наиболее цитируемых польских СМИ, средний ежедневный тираж, по данным на сентябрь 2015 года, составляет 236291 экземпляр (распространение на платной основе на тот же период — 170379 экземпляров).