Wyborcza: Жамалетдинов поехал на просмотр в «Урал». «Лех» отказался выкупать права на форварда ЦСКА

Принадлежащий ЦСКА нападающий Тимур Жамалетдинов, выступающий за «Лех» на правах аренды, пройдет просмотр в «Урале».
Клуб из Познани отказался выкупать права на форварда, сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт» со ссылкой на Wyborcza.
- В нынешнем сезоне чемпионата Польши нападающий провел лишь два матча.
- Контракт Жамалетдинова с ЦСКА рассчитан до лета 2021 года.
«Урал» интересуется Жамалетдиновым. Права на россиянина принадлежат ЦСКА
Источник: телеграм-канал «ЭкСпорт»
Wyborcza – ежедневная польская газета общественно-политической направленности. Wyborcza регулярно занимает первую строчку в рейтинге наиболее цитируемых польских СМИ, средний ежедневный тираж, по данным на сентябрь 2015 года, составляет 236291 экземпляр (распространение на платной основе на тот же период — 170379 экземпляров).