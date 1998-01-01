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    Wyborcza: Жамалетдинов поехал на просмотр в «Урал». «Лех» отказался выкупать права на форварда ЦСКА

    Принадлежащий ЦСКА нападающий Тимур Жамалетдинов, выступающий за «Лех» на правах аренды, пройдет просмотр в «Урале».

    Клуб из Познани отказался выкупать права на форварда, сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт» со ссылкой на Wyborcza.

    • В нынешнем сезоне чемпионата Польши нападающий провел лишь два матча.
    • Контракт Жамалетдинова с ЦСКА рассчитан до лета 2021 года.

    «Урал» интересуется Жамалетдиновым. Права на россиянина принадлежат ЦСКА

    Источник: телеграм-канал «ЭкСпорт»

    Wyborcza – ежедневная польская газета общественно-политической направленности. Wyborcza регулярно занимает первую строчку в рейтинге наиболее цитируемых польских СМИ, средний ежедневный тираж, по данным на сентябрь 2015 года, составляет 236291 экземпляр (распространение на платной основе на тот же период — 170379 экземпляров).

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