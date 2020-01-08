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  • Wyborcza: Жамалетдинов поехал на просмотр в «Урал». «Лех» отказался выкупать права на форварда ЦСКА

Wyborcza: Жамалетдинов поехал на просмотр в «Урал». «Лех» отказался выкупать права на форварда ЦСКА

8 января 2020, 18:13
3

Принадлежащий ЦСКА нападающий Тимур Жамалетдинов, выступающий за «Лех» на правах аренды, пройдет просмотр в «Урале».

Клуб из Познани отказался выкупать права на форварда, сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт» со ссылкой на Wyborcza.

  • В нынешнем сезоне чемпионата Польши нападающий провел лишь два матча.
  • Контракт Жамалетдинова с ЦСКА рассчитан до лета 2021 года.

«Урал» интересуется Жамалетдиновым. Права на россиянина принадлежат ЦСКА

Источник: телеграм-канал «ЭкСпорт»

Wyborcza – ежедневная польская газета общественно-политической направленности. Wyborcza регулярно занимает первую строчку в рейтинге наиболее цитируемых польских СМИ, средний ежедневный тираж, по данным на сентябрь 2015 года, составляет 236291 экземпляр (распространение на платной основе на тот же период — 170379 экземпляров).

Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал Лех Жамалетдинов Тимур
Комментарии (3)
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InterMilLano1908
1578504285
ну если даже Леху нужен, то зачем клубы РПЛ им интересуются...? спасибо лимиту
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Karpathian
1578900605
Ильина заменит если что
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