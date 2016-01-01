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    Тренер Кузнецов: «Эспаньолу» понравились Карпов, Дивеев и Бистрович. Посоветовал понаблюдать за ними»

    Тренер Дмитрий Кузнецов, выступавший в качестве игрока за ЦСКА и «Эспаньол», рассказал об интересе клуба из Барселоны к футболистам армейской команды.

    «После матча с армейцами ко мне подошел Хоан Капдевила и рассказал, что им понравились три игрока ЦСКА – Карпов, Дивеев и Бистрович. Узнали у меня информацию по этим футболистам. Я объяснил, что защитники еще молодые, они играют на высоком уровне не так давно, а хорват не всегда попадает в основу. Посоветовал пока просто понаблюдать за ними», – сказал Кузнецов.

    • «Эспаньол» занимает последнее место в чемпионате Испании.
    • В последнем туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА обыграл «Эспаньол» (1:0).

    Diario La Grada: Смолов зимой может перейти в «Эспаньол»


    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1651

      Бухбух 31 минуту назад

      То есть, эти 3 футболера подходят аутсайдеру Ла-Лиги. Остальные, получается, это уровень сегунды.

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