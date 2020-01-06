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  • Тренер Кузнецов: «Эспаньолу» понравились Карпов, Дивеев и Бистрович. Посоветовал понаблюдать за ними»

Тренер Кузнецов: «Эспаньолу» понравились Карпов, Дивеев и Бистрович. Посоветовал понаблюдать за ними»

6 января 2020, 17:40
5

Тренер Дмитрий Кузнецов, выступавший в качестве игрока за ЦСКА и «Эспаньол», рассказал об интересе клуба из Барселоны к футболистам армейской команды.

«После матча с армейцами ко мне подошел Хоан Капдевила и рассказал, что им понравились три игрока ЦСКА – Карпов, Дивеев и Бистрович. Узнали у меня информацию по этим футболистам. Я объяснил, что защитники еще молодые, они играют на высоком уровне не так давно, а хорват не всегда попадает в основу. Посоветовал пока просто понаблюдать за ними», – сказал Кузнецов.

  • «Эспаньол» занимает последнее место в чемпионате Испании.
  • В последнем туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА обыграл «Эспаньол» (1:0).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера ЦСКА Эспаньол Капдевила Хоан Дивеев Игорь Бистрович Кристиян Карпов Вадим
Комментарии (5)
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Бухбух
1578323701
То есть, эти 3 футболера подходят аутсайдеру Ла-Лиги. Остальные, получается, это уровень сегунды.
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Hektor 84
1578332227
Да эспаньол их зарплаты не потянет. Что смотреть то
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Markelov373
1578339863
да наше никогда в европу не пойду агенты не пустят что дивеев что карпов вечно в России играть будут а вот Бистровичу валить надо из нашего чемпионата
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