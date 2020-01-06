Тренер Кузнецов: «Эспаньолу» понравились Карпов, Дивеев и Бистрович. Посоветовал понаблюдать за ними»

Тренер Дмитрий Кузнецов, выступавший в качестве игрока за ЦСКА и «Эспаньол», рассказал об интересе клуба из Барселоны к футболистам армейской команды.

«После матча с армейцами ко мне подошел Хоан Капдевила и рассказал, что им понравились три игрока ЦСКА – Карпов, Дивеев и Бистрович. Узнали у меня информацию по этим футболистам. Я объяснил, что защитники еще молодые, они играют на высоком уровне не так давно, а хорват не всегда попадает в основу. Посоветовал пока просто понаблюдать за ними», – сказал Кузнецов.

«Эспаньол» занимает последнее место в чемпионате Испании.

В последнем туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА обыграл «Эспаньол» (1:0).

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