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    Василий Березуцкий: «Родившись в нидерландской тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем у нас»

    Бывший защитник ЦСКА, а также экс-тренер «Витесса» Василий Березуцкий сравнил условия подготовки футболистов в России и Нидерландах.

    «Нидерланды – страна маленькая, но молодежь талантливую можно найти в любом возрасте. Те условия, в которые попадает голландская молодежь, отличаются от тех, в которые попадает российская. Я не буду брать Москву и Краснодар, но если брать большинство российских регионов, то это, конечно, ужасные условия. И в Москве тоже не самые лучшие.

    Я могу привести простой пример. Я там не был, но у нас была командная акция: мы ездили в тюрьму к людям. Там полноразмерное искусственное поле, на котором они могут тренироваться, играть. Иногда выросши и родившись там в тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем у нас – в мороз, слякоть, не имея никакой инфраструктуры и возможности играть в футбол.

    Если бы Мамаев и Кокорин попали туда, им бы точно было проще поддерживать свою физическую форму. В Нидерландах условия для детей во много раз лучше, чем у нас в России», – сказал Березуцкий.

    Василий Березуцкий: «Спартак» переплатил за Тиля в два раза»

    Источник: «Матч ТВ»

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