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  • Василий Березуцкий: «Родившись в нидерландской тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем у нас»

Василий Березуцкий: «Родившись в нидерландской тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем у нас»

2 января 2020, 10:53
11

Бывший защитник ЦСКА, а также экс-тренер «Витесса» Василий Березуцкий сравнил условия подготовки футболистов в России и Нидерландах.

«Нидерланды – страна маленькая, но молодежь талантливую можно найти в любом возрасте. Те условия, в которые попадает голландская молодежь, отличаются от тех, в которые попадает российская. Я не буду брать Москву и Краснодар, но если брать большинство российских регионов, то это, конечно, ужасные условия. И в Москве тоже не самые лучшие.

Я могу привести простой пример. Я там не был, но у нас была командная акция: мы ездили в тюрьму к людям. Там полноразмерное искусственное поле, на котором они могут тренироваться, играть. Иногда выросши и родившись там в тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем у нас – в мороз, слякоть, не имея никакой инфраструктуры и возможности играть в футбол.

Если бы Мамаев и Кокорин попали туда, им бы точно было проще поддерживать свою физическую форму. В Нидерландах условия для детей во много раз лучше, чем у нас в России», – сказал Березуцкий.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Витесс ЦСКА Березуцкий Василий
Комментарии (11)
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Александр Эдуардович
1577955392
Как же устали эти люди... унижающие свою страну. Ну и вали в Нидерланды!
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Александ1982
1577961500
ну взял бы открыл школу в периферии, нашел молодежь воспитал, а то одни разговоры
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Кузьмич на трибуне
1577968723
О каком детском спорте разговор??? У наших чиновников далеко не у всех есть такая яхта как у Абрамовича. Вы о наших чиновниках не хотите думать. Бедный Сечин, ещё не достиг капитала Сороса , а вы про детские школы говорите.
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Ковастер
1577989596
Молодец. Краснодар вспомнил. Да действительно в Краснодаре и в крае много детских футбольных школ. С.Н.Галицкий с большим вниманием относится к воспитанию малышей. Но в Академию попадают далеко не все. Более того далеко не все начавшие в 6 лет попадают в академию. Уровень отчисления из младших групп очень высокий. Но кроме детских школ ФК Краснодар -есть и другие . Которые вполне способны на конкуренцию. Не знаю как там в Голландии в тюрьме, но наших и здесь не плохо тренируют. Конечно в Краснодаре пока особо не чем похвастать, но и сама академия только год как выпустила "свой" класс. И есть результат. Шапи, Игнатьев, Уткин, Сафонов, Голубев. Много разговоров про 2002й год . Сейчас им по 17 лет. Думаю что через три года все всё узнают.
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