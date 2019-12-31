Василий Березуцкий: «Спартак» переплатил за Тиля в два раза»

серьёзно? а мы и не знали... больше не о чем василия спросить?
всех с новым годом!
Бывший защитник сборной России и тренер «Витесса» Василий Березуцкий прокомментировал трансфер полузащитника «АЗ Алкмаара» Гуса Тиля в «Спартак».
«Он хороший, качественный футболист, чем-то похож на Егора Титова стилем игры.
Почему Тиль не играет за «Спартак» в последнее время? Потому что Егор Титов не был никому интересен в Германии (смеется). Заиграет. Он молодой, талантливый парень.
Да, сумма баснословная… По мне, он не стоит таких денег. Во сколько раз переплатили? По моему мнению – раза в два», – отметил Березуцкий.
- Тиль перешел в «Спартак» летом 2019 года за 18 миллионов евро.
- Голландец провел в РПЛ 13 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.