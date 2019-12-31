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    Василий Березуцкий: «Спартак» переплатил за Тиля в два раза»

    Бывший защитник сборной России и тренер «Витесса» Василий Березуцкий прокомментировал трансфер полузащитника «АЗ Алкмаара» Гуса Тиля в «Спартак».

    «Он хороший, качественный футболист, чем-то похож на Егора Титова стилем игры.

    Почему Тиль не играет за «Спартак» в последнее время? Потому что Егор Титов не был никому интересен в Германии (смеется). Заиграет. Он молодой, талантливый парень.

    Да, сумма баснословная… По мне, он не стоит таких денег. Во сколько раз переплатили? По моему мнению – раза в два», – отметил Березуцкий.

    • Тиль перешел в «Спартак» летом 2019 года за 18 миллионов евро.
    • Голландец провел в РПЛ 13 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2034

      Fancyfall 1 минуту назад

      серьёзно? а мы и не знали... больше не о чем василия спросить?
      всех с новым годом!

      0
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      Рейтинг: +3018

      JTherry 1 час назад

      не переплачивает только гинер, потому что бабки кончились)) пришлось и клуб заложить ВЭБу, чтобы не раздели окончательно... на Новый год игрокам на игрушечные машинки только и хватило))

      0
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      Рейтинг: +370

      Олег1204 > JTherry 13 минут назад

      За то вы что с деньгами, что без, полное го.но

      0
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      Рейтинг: +574

      Aleksandr_1986_Spb_ 1 час назад

      Я думаю ещё рано судить... Надо подождать...
      Покупали при одном тренере, сейчас уже другой... Плюс все российские клубы как правило переплачивают...

      1
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      Рейтинг: +3340

      BarStep 1 час назад

      Переплачивают все наши клубы в два раза - это как минимум... Но дальше он сказал, что причина всему этому - лимит на легов, и здесь я с ним полностью согласен..

      1
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      Рейтинг: +2135

      Derzkiy1 2 часа назад

      Ничего удивительного , они за всех переплачивают

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +15308

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Федун переплатил за Тиля? Это в его стиле!

      2
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      Рейтинг: +1230

      Genz 2 часа назад

      Слуцкий захватил, а федун повелся. Для него 8 лишних миллионов - час работы

      0
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      Рейтинг: +206

      elessar arnor > Genz 2 часа назад

      ну не настолько он богат))

      0
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      Рейтинг: +520

      житель СПб 3 часа назад

      Вот она главная проблема российских трансферов - "переплатили раза в два"!

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