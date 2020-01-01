Василий Березуцкий: «Спартак» переплатил за Тиля в два раза»

Бывший защитник сборной России и тренер «Витесса» Василий Березуцкий прокомментировал трансфер полузащитника «АЗ Алкмаара» Гуса Тиля в «Спартак».

«Он хороший, качественный футболист, чем-то похож на Егора Титова стилем игры.

Почему Тиль не играет за «Спартак» в последнее время? Потому что Егор Титов не был никому интересен в Германии (смеется). Заиграет. Он молодой, талантливый парень.

Да, сумма баснословная… По мне, он не стоит таких денег. Во сколько раз переплатили? По моему мнению – раза в два», – отметил Березуцкий.