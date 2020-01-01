Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Василий Березуцкий: «Спартак» переплатил за Тиля в два раза»

Василий Березуцкий: «Спартак» переплатил за Тиля в два раза»

1 января 2020, 16:30
28

Бывший защитник сборной России и тренер «Витесса» Василий Березуцкий прокомментировал трансфер полузащитника «АЗ Алкмаара» Гуса Тиля в «Спартак».

«Он хороший, качественный футболист, чем-то похож на Егора Титова стилем игры.

Почему Тиль не играет за «Спартак» в последнее время? Потому что Егор Титов не был никому интересен в Германии (смеется). Заиграет. Он молодой, талантливый парень.

Да, сумма баснословная… По мне, он не стоит таких денег. Во сколько раз переплатили? По моему мнению – раза в два», – отметил Березуцкий.

  • Тиль перешел в «Спартак» летом 2019 года за 18 миллионов евро.
  • Голландец провел в РПЛ 13 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак АЗ Алкмаар Березуцкий Василий Тил Гус
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1577883500
Вот она главная проблема российских трансферов - "переплатили раза в два"!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1577886540
Федун переплатил за Тиля? Это в его стиле!
Ответить
Derzkiy1
1577887160
Ничего удивительного , они за всех переплачивают
Ответить
Aleksandr_1986_Spb_
1577889780
Я думаю ещё рано судить... Надо подождать... Покупали при одном тренере, сейчас уже другой... Плюс все российские клубы как правило переплачивают...
Ответить
JTherry
1577890880
не переплачивает только гинер, потому что бабки кончились)) пришлось и клуб заложить ВЭБу, чтобы не раздели окончательно... на Новый год игрокам на игрушечные машинки только и хватило))
Ответить
Fancyfall
1577894678
серьёзно? а мы и не знали... больше не о чем василия спросить? всех с новым годом!
Ответить
Томик
1577895389
Василий, не надо завидовать. Титов никому не нужен был, видите ли. И тут вставил. Про Тиля спросили - вот и отвечай. Можно даже сказать, что в пять. Егора не трогай, эхсперт.
Ответить
paracetamol
1577896144
«Спартак» переплатил за Тиля в два раза, а за чеха - в 15 раз. Суперпила в руках руководства клупа.
Ответить
vka1970
1577899222
В период конца 90-х-начала 2000-х московский "Спартак" Олега Романцева был на виду в Европе, а одной из главных звезд команды был Егор Титов – воспитанник клуба и на тот момент его символ. В 2000 году он стал лучшим футболистом России по версии "Спорт-Экспресса" и еженедельника "Футбол", а по окончании очередного, пятого для Егора чемпионского сезона в "Спартаке" в клуб пришел факс с предложением от "Баварии". Генеральный менеджер "Баварии" Ули Хенесс предлагал за Титова 10 миллионов долларов – приличную по тем временам сумму, а на подписании Егора настаивал сам президент мюнхенцев Франц Беккенбауэр. Руководители "Спартака" тогда оценили Титова в 20 миллионов, Беккенбауэр начал торговаться, но в итоге "Бавария" все же отказалась от трансфера, решив, что Титов не стоит таких денег. Сам Титов, как это было принято в "Спартаке" о предложении от "Баварии" узнал лишь через несколько лет, так как продавать его в тот момент Романцев попросту не хотел. Если же верить бывшему вице-президенту "Спартака" Григорию Есауленко, то за Титова реальные деньги предлагал только английский "Лидс", с которым "Спартак" играл в 1999 году. Речь вроде бы шла о 20 миллионах фунтов, но Романцев отказался продавать своего лидера. -__________________________ По моему Березуцкий либо лжец, либо ................
Ответить
zigbert
1577977224
В 90е годы Титов был одним из лучших игроков страны. Он был очень техничным игроком. У него трудно было отобрать мяч и соперники могли это сделать только нарушением правил. Сравнение с Тилем здесь неуместно. Возможно за Тиля и переплатили но не все игроки раскрываются за один сезон. Он игрок молодой и у него все впереди.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+