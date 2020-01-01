«Тамбов» подписал воспитанника «Спартака» Федчука

Как и ожидалось, форвард Артем Федчук подписал контракт с «Тамбовом». Такую информацию сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

«Первый наш новичок – Артем Федчук. Парень пришел к нам не зарабатывать деньги, а играть в футбол. У него перед подписанием контракта был серьезный разговор с Сергеем Александровичем Первушиным, тот донес ему свои требования, они нашли общий язык.

Думаю, что Артем себя проявит только с положительной стороны. К тому же он ранее играл в связке с Георгием Мелкадзе и Владимиром Обуховым, что сразу добавляет вариативности нашей атакующей линии и усиливает здоровую конкуренцию», – сказал Худяков.