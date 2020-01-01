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«Тамбов» подписал воспитанника «Спартака» Федчука

1 января 2020, 21:45
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Как и ожидалось, форвард Артем Федчук подписал контракт с «Тамбовом». Такую информацию сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

«Первый наш новичок – Артем Федчук. Парень пришел к нам не зарабатывать деньги, а играть в футбол. У него перед подписанием контракта был серьезный разговор с Сергеем Александровичем Первушиным, тот донес ему свои требования, они нашли общий язык.

Думаю, что Артем себя проявит только с положительной стороны. К тому же он ранее играл в связке с Георгием Мелкадзе и Владимиром Обуховым, что сразу добавляет вариативности нашей атакующей линии и усиливает здоровую конкуренцию», – сказал Худяков.

  • В декабре форвард расторг контракт с «Авангардом» из-за потолка зарплат, который был введен в курском клубе.
  • В этом сезоне Федчук забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в 18 матчах.
  • Федчук – воспитанник «Спартака». С 2013 по 2017 годы форварл провел 51 матч за «Спартак-2» и забил 11 мячей.

Источник: официальный сайт «Тамбова»
Россия. Премьер-лига Тамбов Спартак Федчук Артем
Комментарии (2)
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Диктор
1577934885
Тамбов всех воспитанников Спартака собирает.
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life85
1577951427
Отличная результативность )
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