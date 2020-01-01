«Тамбов» подписал воспитанника «Спартака» Федчука

Как и ожидалось, форвард Артем Федчук подписал контракт с «Тамбовом». Такую информацию сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.
«Первый наш новичок – Артем Федчук. Парень пришел к нам не зарабатывать деньги, а играть в футбол. У него перед подписанием контракта был серьезный разговор с Сергеем Александровичем Первушиным, тот донес ему свои требования, они нашли общий язык.
Думаю, что Артем себя проявит только с положительной стороны. К тому же он ранее играл в связке с Георгием Мелкадзе и Владимиром Обуховым, что сразу добавляет вариативности нашей атакующей линии и усиливает здоровую конкуренцию», – сказал Худяков.
- В декабре форвард расторг контракт с «Авангардом» из-за потолка зарплат, который был введен в курском клубе.
- В этом сезоне Федчук забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в 18 матчах.
- Федчук – воспитанник «Спартака». С 2013 по 2017 годы форварл провел 51 матч за «Спартак-2» и забил 11 мячей.
Источник: официальный сайт «Тамбова»