«СЭ»: «Монако» возглавит экс-тренер Испании Морено

«Монако» намерен вскоре уволить главного тренера Леонарду Жардима. Это будет вторая за два календарных года отставка португальца из стана монегасков.
Как пишет источник, в понедельник, 30 декабря, «Монако» назначит на пост бывшего главного тренера сборной Испании Роберта Морено. Под его руководством испанцы вышли на Евро-2020.
- На клубном уровне как главный тренер Морено еще не работал.
- У Морено было предложение от сборной Эквадора.
- По сведениям французского источника, главный претендент на пост тренера «Монако» другой испанец – Марселино.
Источник: «Спорт-Экспресс»