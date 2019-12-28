«СЭ»: «Монако» возглавит экс-тренер Испании Морено

«Монако» намерен вскоре уволить главного тренера Леонарду Жардима. Это будет вторая за два календарных года отставка португальца из стана монегасков.

Как пишет источник, в понедельник, 30 декабря, «Монако» назначит на пост бывшего главного тренера сборной Испании Роберта Морено. Под его руководством испанцы вышли на Евро-2020.