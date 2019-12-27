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  • Сульшер: «К плотному календарю мы готовы. «МЮ» – молодая и сильная духом команда»

Сульшер: «К плотному календарю мы готовы. «МЮ» – молодая и сильная духом команда»

27 декабря 2019, 07:14

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился эмоциями после победы над «Ньюкаслом» (4:1)

«Когда мы повели в счете, то «Ньюкасл» стал еще чаще ошибаться. Мы этим воспользовались. Здесь сыграло и наше рвение забить. В проигранном матче против «Уотфорда» (0:2) мы тоже создали много моментов, но подвела реализация. Сегодня с этим компонентом у нас было гораздо лучше.

Гринвуд? Он растет хороший нападающим. Я всегда знаю, что он попадет в створ чаще, чем мимо. Когда он забивает, на это приятно смотреть. Отсутствие Погба? Он только недавно восстановился и нужно дозировать нагрузки. Когда он достигнет нужных кондиций, то вернется в состав.

К нынешнему календарю мы готовы. У нас молодая и сильная духом команда, чтобы играть через каждые три дня», – заявил Сульшер.

  • После 19 туров «МЮ» на седьмом месте с 28 очками.
  • На один балл команду Сульшера опережают «Шеффилд» и «Тоттенхэм».

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ньюкасл Сульшер Уле-Гуннар
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