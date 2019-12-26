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  • Шомуродов получил награду за вклад в развитие узбекского спорта

Шомуродов получил награду за вклад в развитие узбекского спорта

26 декабря 2019, 17:34
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Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов награжден за вклад в развитие спорта в Узбекистане.

Олимпийский комитет Узбекистана присвоил 24-летнему игроку награду «За вклад в развитие узбекского спорта на международной арене».

  • Ранее Шомуродов получил приз лучшему футболисту Узбекистана 2019 года и был отмечен наградой «За развитие имиджа узбекского спорта».
  • Шомуродов – лучший бомбардир «Ростова» в сезоне РПЛ (десять мячей).
  • Форвард стоит на рынке 6,5 миллиона евро.

Источник: Официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Узбекистан Шомуродов Эльдор
Комментарии (2)
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латунный
1577371372
красавчик
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spartakuz
1577378814
Молодец!
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