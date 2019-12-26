Шомуродов получил награду за вклад в развитие узбекского спорта

Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов награжден за вклад в развитие спорта в Узбекистане.
Олимпийский комитет Узбекистана присвоил 24-летнему игроку награду «За вклад в развитие узбекского спорта на международной арене».
- Ранее Шомуродов получил приз лучшему футболисту Узбекистана 2019 года и был отмечен наградой «За развитие имиджа узбекского спорта».
- Шомуродов – лучший бомбардир «Ростова» в сезоне РПЛ (десять мячей).
- Форвард стоит на рынке 6,5 миллиона евро.
Источник: Официальный сайт «Ростова»