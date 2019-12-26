Betting Insider: «Зенит» заинтересовался вингером «Херенвена» ван Бергеном. В 2018 году Слуцкий продал его из «Витесса»

По информации Betting Insider, «Зенит» рассматривает возможность покупки 20-летнего нападающего «Херенвена» Митчелла ван Бергена.

Отмечается, что трансфер голландца в зимнее окно маловероятен, так как в состав «Зенита» вернутся форварды Александр Кокорин и Малком. Ван Берген может пополнить питерский клуб летом.

Ван Берген дебютировал за «Витесс» в 16 лет.

Летом 2018 года главный тренер арнемцев Леонид Слуцкий выставил хавбека на трансфер, после чего тот перешел в «Херенвен».

выставил хавбека на трансфер, после чего тот перешел в «Херенвен». В ноябре ван Берген забил один из голов в матче «Херенвена» с «Витессом» (3:2). Это поражение стало для «Витесса» пятым подряд и привело к отставке Слуцкого.

Рыночная стоимость ван Бергена – 4 миллиона евро.

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