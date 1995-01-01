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    Betting Insider: «Зенит» заинтересовался вингером «Херенвена» ван Бергеном. В 2018 году Слуцкий продал его из «Витесса»

    По информации Betting Insider, «Зенит» рассматривает возможность покупки 20-летнего нападающего «Херенвена» Митчелла ван Бергена.

    Отмечается, что трансфер голландца в зимнее окно маловероятен, так как в состав «Зенита» вернутся форварды Александр Кокорин и Малком. Ван Берген может пополнить питерский клуб летом.

    • Ван Берген дебютировал за «Витесс» в 16 лет.
    • Летом 2018 года главный тренер арнемцев Леонид Слуцкий выставил хавбека на трансфер, после чего тот перешел в «Херенвен».
    • В ноябре ван Берген забил один из голов в матче «Херенвена» с «Витессом» (3:2). Это поражение стало для «Витесса» пятым подряд и привело к отставке Слуцкого.
    • Рыночная стоимость ван Бергена – 4 миллиона евро.

    Скауты «Зенита» посетили матчи «Херенвена»

    Источник: Betting Insider

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11564

      Garrincha58 10 минут назад

      ужас как такую хрено...нь возможно публиковать

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      Рейтинг: +631

      Flydis 1 час назад

      "Слуцкий продал его" - как будто раба. Продажей игроков занимается клуб, а не тренер.
      Автор статьи просто от бога.

      0
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      Рейтинг: +16

      Питерский князь 1 час назад

      Утка.

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