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  • Betting Insider: «Зенит» заинтересовался вингером «Херенвена» ван Бергеном. В 2018 году Слуцкий продал его из «Витесса»

Betting Insider: «Зенит» заинтересовался вингером «Херенвена» ван Бергеном. В 2018 году Слуцкий продал его из «Витесса»

26 декабря 2019, 14:27
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По информации Betting Insider, «Зенит» рассматривает возможность покупки 20-летнего нападающего «Херенвена» Митчелла ван Бергена.

Отмечается, что трансфер голландца в зимнее окно маловероятен, так как в состав «Зенита» вернутся форварды Александр Кокорин и Малком. Ван Берген может пополнить питерский клуб летом.

  • Ван Берген дебютировал за «Витесс» в 16 лет.
  • Летом 2018 года главный тренер арнемцев Леонид Слуцкий выставил хавбека на трансфер, после чего тот перешел в «Херенвен».
  • В ноябре ван Берген забил один из голов в матче «Херенвена» с «Витессом» (3:2). Это поражение стало для «Витесса» пятым подряд и привело к отставке Слуцкого.
  • Рыночная стоимость ван Бергена – 4 миллиона евро.

Скауты «Зенита» посетили матчи «Херенвена»

Источник: Betting Insider
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Зенит Херенвен Витесс ван Берген Митчелл Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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Flydis
1577362358
"Слуцкий продал его" - как будто раба. Продажей игроков занимается клуб, а не тренер. Автор статьи просто от бога.
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Garrincha58
1577365559
ужас как такую хрено...нь возможно публиковать
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84aivengo
1577419169
не Слуцкий продал,а руководство клуба...
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