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    Скауты «Зенита» посетили матчи «Херенвена»

    На матчах голландского «Херенвена» в текущем сезоне побывали скауты нескольких клубов. Например, на играх херенвенцев присутствовали представители действующих чемпионов России – «Зенита».

    Также за футболистами команды следят «Лилль» и «Галатасарай». Такой информацией обладает журналист Ролоф де Врис.

    Самый дорогой футболист «Херенвена» – Митчелл ван Берген, 20-летний правый вингер (4 миллиона евро).

    • «Херенвен» в Эредивизие идет восьмым.
    • Осенью после матча с этой командой в отставку подал Леонид Слуцкий.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Источник: твиттер Ролофа де Вриса

    Спортивный журналист, специализирующийся на информации из Херенвена. Аудитория в твиттере - более 4,7 тысячи подписчиков.

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