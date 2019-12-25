Скауты «Зенита» посетили матчи «Херенвена»

На матчах голландского «Херенвена» в текущем сезоне побывали скауты нескольких клубов. Например, на играх херенвенцев присутствовали представители действующих чемпионов России – «Зенита».

Также за футболистами команды следят «Лилль» и «Галатасарай». Такой информацией обладает журналист Ролоф де Врис.

Самый дорогой футболист «Херенвена» – Митчелл ван Берген, 20-летний правый вингер (4 миллиона евро).