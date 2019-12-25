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Скауты «Зенита» посетили матчи «Херенвена»

25 декабря 2019, 22:16
6

На матчах голландского «Херенвена» в текущем сезоне побывали скауты нескольких клубов. Например, на играх херенвенцев присутствовали представители действующих чемпионов России – «Зенита».

Также за футболистами команды следят «Лилль» и «Галатасарай». Такой информацией обладает журналист Ролоф де Врис.

Самый дорогой футболист «Херенвена» – Митчелл ван Берген, 20-летний правый вингер (4 миллиона евро).

  • «Херенвен» в Эредивизие идет восьмым.
  • Осенью после матча с этой командой в отставку подал Леонид Слуцкий.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

Источник: твиттер Ролофа де Вриса

Спортивный журналист, специализирующийся на информации из Херенвена. Аудитория в твиттере - более 4,7 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Зенит Херенвен
Комментарии (6)
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paracetamol
1577308193
Чё там делать, в этой дыре? Пиво жрать, что-ли.
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Frankfurt Am Main
1577315272
Ухххх тыыы скауты сенита в Голландии присутствуют уххх ттыыы....
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raritet
1577345068
Пора наверное уже и самим выводить породу хороших , быстроногих, белолицых футболистов. Все для этого есть.
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