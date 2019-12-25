Скауты «Зенита» посетили матчи «Херенвена»

На матчах голландского «Херенвена» в текущем сезоне побывали скауты нескольких клубов. Например, на играх херенвенцев присутствовали представители действующих чемпионов России – «Зенита».
Также за футболистами команды следят «Лилль» и «Галатасарай». Такой информацией обладает журналист Ролоф де Врис.
Самый дорогой футболист «Херенвена» – Митчелл ван Берген, 20-летний правый вингер (4 миллиона евро).
- «Херенвен» в Эредивизие идет восьмым.
- Осенью после матча с этой командой в отставку подал Леонид Слуцкий.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
Источник: твиттер Ролофа де Вриса
Спортивный журналист, специализирующийся на информации из Херенвена. Аудитория в твиттере - более 4,7 тысячи подписчиков.