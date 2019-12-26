Радимов: «Дальше Головину наверняка будет легче и его купит большая команда»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов вспомнил о зарубежном периоде своей карьеры.

44-летний экс-полузащитник считает, что совершил ошибку, уехав в раннем возрасте в очень сильный чемпионат. В этом контексте он привел в пример хавбека «Монако» Александра Головина, который, по его мнению, правильно развивает свою карьеру.

«Каких ошибок не повторил бы, вернувшись на четверть века назад? Уехал бы года на два позже. Или выбрал бы для начала чемпионат попроще. Как Головин – Францию. Первый год в Европе у Саши ушeл на адаптацию, а дальше наверняка ему будет легче и его купит большая команда.

На тот момент «Сарагоса» боролась за третье-четвeртое места в Примере, выиграла Кубок кубков. Конкуренция была сумасшедшая: на три легионерских места в основе – четыре кандидата. У меня в конкурентах – Густаво Пойет, Густаво Лопес и Кили Гонсалес. Плюс человека три в сборной Испании играли. Конечно, было тяжело», – сказал Радимов.

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