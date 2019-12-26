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  • Радимов: «Дальше Головину наверняка будет легче и его купит большая команда»

Радимов: «Дальше Головину наверняка будет легче и его купит большая команда»

26 декабря 2019, 09:32
32

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов вспомнил о зарубежном периоде своей карьеры.

44-летний экс-полузащитник считает, что совершил ошибку, уехав в раннем возрасте в очень сильный чемпионат. В этом контексте он привел в пример хавбека «Монако» Александра Головина, который, по его мнению, правильно развивает свою карьеру.

«Каких ошибок не повторил бы, вернувшись на четверть века назад? Уехал бы года на два позже. Или выбрал бы для начала чемпионат попроще. Как Головин – Францию. Первый год в Европе у Саши ушeл на адаптацию, а дальше наверняка ему будет легче и его купит большая команда.

На тот момент «Сарагоса» боролась за третье-четвeртое места в Примере, выиграла Кубок кубков. Конкуренция была сумасшедшая: на три легионерских места в основе – четыре кандидата. У меня в конкурентах – Густаво Пойет, Густаво Лопес и Кили Гонсалес. Плюс человека три в сборной Испании играли. Конечно, было тяжело», – сказал Радимов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит-2 Монако Головин Александр Радимов Владислав
Комментарии (32)
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Кузьмич на трибуне
1577353822
В Европе играть труднее , потому что никто не помнит вчерашних заслуг, и вчерашнюю зарплату. А у нас - не успел заработать первый лям зелени, а уже-Ферари или Ламборгини, уже ужин в Монако , а выходные на Багамах. В Европе любой ( кроме русского и Балотели) думает о завтрашнем дне. О том что уже завтра можно быть на дне. И сегодняшние деньги быстро закончатся. Это из России кажется , что нужно быстрее валить из России , однако вернулись практически все назад. Даже те кто добился успеха там. Вернулся и Карпин и Шалимов и Мостовой и Канчельскис, и Жирков и Смертин и Кержаков, и Павлюченко, Аленичев. А почему вернулись? Да потому что там мы вообще не нужны. Ещё В.С.Высоцкий пел :" Поскольку Ваня мы с тобой в Париже , нужны как в русской бане лыжи!" Саша Головин мог два сезона играть в ЛЧ и ЛЕ, а он боролся за выживание клуба в Лиге1. Где смысл? Ладно Аленичев может сказать , что он смог стать обладателем кубкаЛЧ, а что может Монако?
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mp7700
1577355643
Как же с вами скучно! все прошлым живете! все аршавина вспоминаете.... Заслуги его, как он якобы один завоевал бронзу ЧЕ2008 и так далее. Прошло 10,5 лет, футбол другой уже, скоростя другие, мышление... Головин сейчас однозначно лучший из Россиян... А вы все пипетку на аршавина теребите.
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mp7700
1577358592
нда!!! до нового года ещё 5 дней, а маразматики уже в гавно.
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mp7700
1577403125
ilichkadr, Кузьмич на трибуне, Томик, solodealer , проспитесь алканафты и идите вы просто Н.А.Х.У.Й, ой на хутор бабочек ловить.
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serppion
1577850460
Всю жизнь Радимов не своим делом занимается, он же как игрок в футболе ни хрена не смыслит. Его бы в торговлю куда-нибудь пристроить. Он уже и Чалова продал, сейчас цену Головину набивает. Кокошку распиарил - тоже, видно, на продажу пойдет.
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