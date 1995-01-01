Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Радимов: «Дальше Головину наверняка будет легче и его купит большая команда»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов вспомнил о зарубежном периоде своей карьеры.

    44-летний экс-полузащитник считает, что совершил ошибку, уехав в раннем возрасте в очень сильный чемпионат. В этом контексте он привел в пример хавбека «Монако» Александра Головина, который, по его мнению, правильно развивает свою карьеру.

    «Каких ошибок не повторил бы, вернувшись на четверть века назад? Уехал бы года на два позже. Или выбрал бы для начала чемпионат попроще. Как Головин – Францию. Первый год в Европе у Саши ушeл на адаптацию, а дальше наверняка ему будет легче и его купит большая команда.

    На тот момент «Сарагоса» боролась за третье-четвeртое места в Примере, выиграла Кубок кубков. Конкуренция была сумасшедшая: на три легионерских места в основе – четыре кандидата. У меня в конкурентах – Густаво Пойет, Густаво Лопес и Кили Гонсалес. Плюс человека три в сборной Испании играли. Конечно, было тяжело», – сказал Радимов.

    Радимов: «Увидев Семака, моя бабушка расплакалась от восторга»

    Радимов – об отказе «Спартаку»: «Совершенно не жалею об этом»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:32
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106837
    #2
    Chernyi Lis
    79414
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74898
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru