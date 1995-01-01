Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    Радимов: «Увидев Семака, моя бабушка расплакалась от восторга»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о своих отношениях с Сергеем Семаком, который возглавляет основную команду петербуржцев.

    «Естественно, на людях я его называю Сергеем Богдановичем. Как-то на базе зашeл к нему в номер – обсудить какие-то рабочие моменты. Так увлеклись, что полтора часа проговорили о прошлом.

    А тут моей бабушке исполнилось 92 года... Выдала тут недавно: «92 праздновать не буду – только 95». Я возмутился в шутку: «Что, стол зажала? Давай тогда до сотки ничего не отмечать!». На самом деле бабушка у меня мировая. Шучу с ней: «Ты, как Бенджамин Баттон из фильма, с годами только молодеешь». Для своих лет выглядит – дай бог каждому.

    Как-то обмолвился в разговоре с Семаком, что у бабушки день рождения на носу. Он загорелся: «Давай зайду, поздравлю». У неe день рождения, 1 декабря, в этот раз на игру «Зенит»«Спартак» пришeлся, где Кутепов в свои забил. На следующий день я зашeл с девушкой поздравить бабушку. Говорю: «Сейчас ещe мой товарищ заглянет».

    И тут заходит Семак – цветы, конфеты, бутылочка коньяка. А что такого? Она и сейчас может выпить рюмочку. Блокаду прошла – такая закалка... А увидев Семака, расплакалась. От восторга!

    Когда была помоложе, звонила мне после матчей «Зенита», выговаривала: «Ну что, < ... >, просрали? А что твой Аршавин кривоногий? Не может забить? Как Кержаков, в семиметровые ворота не попал?». А Семака она очень любит, прямо-таки боготворит. Фото с Сергеем Богдановичем повесила на видное место», – сказал Радимов.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106837
    #2
    Chernyi Lis
    79414
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74898
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru