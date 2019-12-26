Радимов: «Увидев Семака, моя бабушка расплакалась от восторга»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о своих отношениях с Сергеем Семаком, который возглавляет основную команду петербуржцев.

«Естественно, на людях я его называю Сергеем Богдановичем. Как-то на базе зашeл к нему в номер – обсудить какие-то рабочие моменты. Так увлеклись, что полтора часа проговорили о прошлом.

А тут моей бабушке исполнилось 92 года... Выдала тут недавно: «92 праздновать не буду – только 95». Я возмутился в шутку: «Что, стол зажала? Давай тогда до сотки ничего не отмечать!». На самом деле бабушка у меня мировая. Шучу с ней: «Ты, как Бенджамин Баттон из фильма, с годами только молодеешь». Для своих лет выглядит – дай бог каждому.

Как-то обмолвился в разговоре с Семаком, что у бабушки день рождения на носу. Он загорелся: «Давай зайду, поздравлю». У неe день рождения, 1 декабря, в этот раз на игру «Зенит» – «Спартак» пришeлся, где Кутепов в свои забил. На следующий день я зашeл с девушкой поздравить бабушку. Говорю: «Сейчас ещe мой товарищ заглянет».

И тут заходит Семак – цветы, конфеты, бутылочка коньяка. А что такого? Она и сейчас может выпить рюмочку. Блокаду прошла – такая закалка... А увидев Семака, расплакалась. От восторга!

Когда была помоложе, звонила мне после матчей «Зенита», выговаривала: «Ну что, < ... >, просрали? А что твой Аршавин кривоногий? Не может забить? Как Кержаков, в семиметровые ворота не попал?». А Семака она очень любит, прямо-таки боготворит. Фото с Сергеем Богдановичем повесила на видное место», – сказал Радимов.