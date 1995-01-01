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    Радимов – об отказе «Спартаку»: «Совершенно не жалею об этом»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак».

    «Предложение от «Спартака» было. Однажды перед тренировкой сборной Романцев поинтересовался: «Как ты смотришь на то, чтобы перейти в «Спартак»?». Я пошeл за советом к старшим товарищам – Валере Минько, Серeге Мамчуру, к сожалению, уже покойному. Минько сказал: «Тебе решать, но ты нам нужен».

    Какой после таких слов мог быть «Спартак»? До сих пор считаю, что правильно тогда поступил, и совершенно об этом не жалею», – сказал Радимов.

    Радимов: «Увидев Семака, моя бабушка расплакалась от восторга»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +993

      kvm 6 минут назад

      «Спартак» – об отказе Радимову: «Совершенно не жалеем об этом»

      0
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      Рейтинг: +10987

      vka1970 37 минут назад

      На тот момент Радимов не плохо играл.Как говорят человек с правильной головой на поле.Технарь.Тот же Кержаков прямой как фонарный столб, а вот Владислав частенько на поле удивлял.

      0
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      Рейтинг: +947

      serhio80 40 минут назад

      Буланов, ты бы знал как мы расстроились)

      1
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      Рейтинг: +373

      denzillo 53 минуты назад

      Я тоже так считаю-правильный выбор сделал и слава богу- твоё место в бзените!

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      Рейтинг: +11080

      vladimir-7 55 минут назад

      В.Радимов начинал свою карьеру в ЦСКА. поэтому переход в этот
      клуб практически невозможен.

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      Рейтинг: +21340

      oyabun 1 час назад

      Я думаю, Спартак совершенно ничего не потерял от несостоявшегося перехода этого "легендарного" футболиста.

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