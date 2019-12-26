Радимов – об отказе «Спартаку»: «Совершенно не жалею об этом»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак».

«Предложение от «Спартака» было. Однажды перед тренировкой сборной Романцев поинтересовался: «Как ты смотришь на то, чтобы перейти в «Спартак»?». Я пошeл за советом к старшим товарищам – Валере Минько, Серeге Мамчуру, к сожалению, уже покойному. Минько сказал: «Тебе решать, но ты нам нужен».

Какой после таких слов мог быть «Спартак»? До сих пор считаю, что правильно тогда поступил, и совершенно об этом не жалею», – сказал Радимов.

В течение карьеры бывший полузащитник выступал за ЦСКА, «Сарагосу», «Динамо», «Левски», «Крылья Советов» и «Зенит».

За сборную России провел 33 матча и забил три гола.

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