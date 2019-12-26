Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов – об отказе «Спартаку»: «Совершенно не жалею об этом»

Радимов – об отказе «Спартаку»: «Совершенно не жалею об этом»

26 декабря 2019, 08:20
19

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак».

«Предложение от «Спартака» было. Однажды перед тренировкой сборной Романцев поинтересовался: «Как ты смотришь на то, чтобы перейти в «Спартак»?». Я пошeл за советом к старшим товарищам – Валере Минько, Серeге Мамчуру, к сожалению, уже покойному. Минько сказал: «Тебе решать, но ты нам нужен».

Какой после таких слов мог быть «Спартак»? До сих пор считаю, что правильно тогда поступил, и совершенно об этом не жалею», – сказал Радимов.

Радимов: «Увидев Семака, моя бабушка расплакалась от восторга»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Радимов Владислав
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1577338780
Я думаю, Спартак совершенно ничего не потерял от несостоявшегося перехода этого "легендарного" футболиста.
Ответить
vladimir-7
1577340101
В.Радимов начинал свою карьеру в ЦСКА. поэтому переход в этот клуб практически невозможен.
Ответить
denzillo
1577340246
Я тоже так считаю-правильный выбор сделал и слава богу- твоё место в бзените!
Ответить
serhio80
1577341042
Буланов, ты бы знал как мы расстроились)
Ответить
vka1970
1577341193
На тот момент Радимов не плохо играл.Как говорят человек с правильной головой на поле.Технарь.Тот же Кержаков прямой как фонарный столб, а вот Владислав частенько на поле удивлял.
Ответить
kvm
1577343046
«Спартак» – об отказе Радимову: «Совершенно не жалеем об этом»
Ответить
Иван Петров 1986
1577344911
А мы то как счастливы, что ты своим присутствием не опоганил команду.
Ответить
Plyash
1577345771
Да никто его не приглашал,понтяра всё это.Кому он нужен был,этот бездарь,во времена Титова,Цимбаларя,Аленичева?
Ответить
piligrim1986
1577349051
и за это спасибо
Ответить
Spartak Piter
1577351960
не будь после газпрома, то ты бы сейчас пел другие песни. Лебезишь перед властью которая рулит зенитом и одновременно грабит страну.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+