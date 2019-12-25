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  • Обухов: «В «Спартаке» игроки скованы из-за давления. Даже купленный за 18 миллионов Тиль не справляется»

Обухов: «В «Спартаке» игроки скованы из-за давления. Даже купленный за 18 миллионов Тиль не справляется»

25 декабря 2019, 14:19
4

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов поделился мнением о «Спартаке».

– С тобой в «Тамбове» играет Мелкадзе – у него тоже 5 голов. Ты спрашивал его, как относится к шуткам над собой?

– Нет, ни разу не обсуждали. Я не думаю, что его это задевало. Он психологически очень крепкий. Но проблема в другом. Когда ты находишься в «Спартаке» и тебя выпускают на 15 минут, то у тебя в голове сидит мысль: «Надо забить или отдать, забить или отдать». Чтоб в следующий раз тоже выйти, а лучше выйти на больше времени. И вот это давление – если не забьешь, играть не будешь – оно очень мешает. В «Тамбове» Мелкадзе сказали: «Играй, не парься». Если человек был бы неспособный, он бы и тут потерялся. Но посмотрите: у него постоянно то гол, то голевая.

– А только страх запаса? Или болельщики и журналисты тоже влияют?

– Конечно, влияют. В «Спартаке» у тебя безумная ответственность перед всеми. Нет, ты не дрожишь, но из-за лишних мыслей начинаешь принимать неверные решения.
Вот взять матч «Спартака» и «Ростова». Такие нелепые ошибки: Понсе принимает мяч и сразу пытается кому-то отдать, хотя там вообще никому не надо отдавать. Все из-за давления этого, игроки скованы и не расслаблены. Даже люди вроде Тиля, которых за 18 миллионов купили, не справляются, – сказал Обухов.

  • В этом сезоне РПЛ Тиль сыграл 13 матчей, забил гол и отдал три ассиста.

«Спартак» объявил о переходе Тиля. Это рекордный трансфер в истории клуба


Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Тамбов Обухов Владимир Мелкадзе Георгий Тил Гус
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1577279699
Да что там Тиль, САМ Гулиев не справляется, несмотря на то, что имеет боевой опыт на перекрёстках.
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RotBerg
1577283679
Если вафли по натуре
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Томик
1577283949
Если бы Тиля ставили каждый раз, вне зависимости от огромного количества ошибок и потерь мяча, как Бакаева - давно бы "справлялся". Пора бы уже. Бакаеву это всё равно ведь не помогает, надо и другому шанс дать. Надеюсь трафик, за который заплатили, у Бакаева уже весь выбран. Или Мелкадзе вернуть - пусть поиграет. Хуже не будет точно. Ещё Мирзова надо пристроить куда--нибудь и Жано не забыть подарить. А то опять за серьёзными проблемами забудут про этого подростка грузинского. Потом приезжают все на базу, а он уже там - первый приехал.
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erma
1577290612
Они что дети и начинают в носу ковыряться от смущения, когда их просят прочитать стишок?
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