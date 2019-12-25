Обухов: «В «Спартаке» игроки скованы из-за давления. Даже купленный за 18 миллионов Тиль не справляется»

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов поделился мнением о «Спартаке».

– С тобой в «Тамбове» играет Мелкадзе – у него тоже 5 голов. Ты спрашивал его, как относится к шуткам над собой?

– Нет, ни разу не обсуждали. Я не думаю, что его это задевало. Он психологически очень крепкий. Но проблема в другом. Когда ты находишься в «Спартаке» и тебя выпускают на 15 минут, то у тебя в голове сидит мысль: «Надо забить или отдать, забить или отдать». Чтоб в следующий раз тоже выйти, а лучше выйти на больше времени. И вот это давление – если не забьешь, играть не будешь – оно очень мешает. В «Тамбове» Мелкадзе сказали: «Играй, не парься». Если человек был бы неспособный, он бы и тут потерялся. Но посмотрите: у него постоянно то гол, то голевая.

– А только страх запаса? Или болельщики и журналисты тоже влияют?

– Конечно, влияют. В «Спартаке» у тебя безумная ответственность перед всеми. Нет, ты не дрожишь, но из-за лишних мыслей начинаешь принимать неверные решения.

Вот взять матч «Спартака» и «Ростова». Такие нелепые ошибки: Понсе принимает мяч и сразу пытается кому-то отдать, хотя там вообще никому не надо отдавать. Все из-за давления этого, игроки скованы и не расслаблены. Даже люди вроде Тиля, которых за 18 миллионов купили, не справляются, – сказал Обухов.

В этом сезоне РПЛ Тиль сыграл 13 матчей, забил гол и отдал три ассиста.

«Спартак» объявил о переходе Тиля. Это рекордный трансфер в истории клуба



