«Спартак» объявил о переходе Тиля. Это рекордный трансфер в истории клуба

Полузащитник «АЗ Алкмаара» Гус Тиль стал игроком «Спартака», сообщает официальный твиттер клуба.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 18 миллионов евро. Это трансферный рекорд московского клуба.

Условия личного контракта пока неизвестны. Ожидалось, что 21-летний голландец заключит со «Спартаком» соглашение до лета 2023 года.

В новой команде хавбек будет выступать под 8-м номером, который ранее принадлежал Денису Глушакову.

Тиль – воспитанник «АЗ Алкмаара».

За основную команду хавбек дебютировал в августе 2016 года.

В его активе 96 матчей, 28 голов и 12 результативных передач.

Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.