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    «Спартак» объявил о переходе Тиля. Это рекордный трансфер в истории клуба

    Полузащитник «АЗ Алкмаара» Гус Тиль стал игроком «Спартака», сообщает официальный твиттер клуба.

    По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 18 миллионов евро. Это трансферный рекорд московского клуба.

    Условия личного контракта пока неизвестны. Ожидалось, что 21-летний голландец заключит со «Спартаком» соглашение до лета 2023 года.

    В новой команде хавбек будет выступать под 8-м номером, который ранее принадлежал Денису Глушакову.

    • Тиль – воспитанник «АЗ Алкмаара».
    • За основную команду хавбек дебютировал в августе 2016 года.
    • В его активе 96 матчей, 28 голов и 12 результативных передач.
    • Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    05.08.2019 20:41
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 августа 2019, 16:42

      Нужный трансфер. Теперь надо строить новую команду ,наигрывать связи. Хорошо бы этот процесс не затянулся.

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 6 августа 2019, 09:04

      Вс сравнивают с Промесом,а он в Севилье весь сезон просидел практически

      1
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      Рейтинг: +965

      arok 6 августа 2019, 04:17

      Хорошое приобретение!!!! Интересно будет посмотреть в деле парня. Спартачам удачи.

      4
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 6 августа 2019, 03:46

      Сукпздэс... Хороши ребята, что прикупил клуб. Но почему опоздали на месяца 1.5... Щас главное собрать этих исполнителей в команду)) я рад этим транферам, думается будет толк. Ещё и опроников ищут, надеюсь найдёт Цорн нужных. Удачи всем. Вперёд Спартак!!!

      4
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      Рейтинг: +976

      Я - легенда 6 августа 2019, 03:02

      Надеюсь, выступая под номером Глушакова, он не станет Глушаковым )))

      2
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 6 августа 2019, 00:16

      Скоро ждите нытьё от Семака что никем не усилились.Малком не поможет бомжам тут не барса

      2
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      Рейтинг: +976

      Я - легенда > ДяДь ПашА 6 августа 2019, 03:02

      Так он и Барсе не помог.

      2
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 5 августа 2019, 23:24

      А вот это реальное усиление.
      Добро пожаловать в команду Гус !!!

      4
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      Рейтинг: +3493

      serhio80 > vka1970 6 августа 2019, 02:22

      Если еще и нормального опорника возьмут, то по трансферах вообще вопросов нет, жаль только что на месяц опоздали

      4
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > serhio80 6 августа 2019, 09:55

      Ещё бы тренера нам толкового ..........)))

      4
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > 6 августа 2019, 17:32

      Согласен.
      Так и есть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1046

      S.K.V. 5 августа 2019, 22:54

      Удачи!

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 августа 2019, 22:50

      Добро пожаловать Тиль. Надеюсь ты станешь славным продолжателем голландских традиций в Спартаке и сможешь превзойти по уровню, и что самое главное, по трофейности - Антоху! Жги родной, жги!

      7
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > ivanthebest 6 августа 2019, 00:53

      для этого ему нужно играть до следующего юбилея симоняна

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Вальдемар IV 6 августа 2019, 02:15

      Про Симоняна тебе вообще и права не давали хоть что-то даже и думать, не то что упоминать в своём ничтожном комменте. Есть вещи, на тему которых шутить не уместно. Симонян для всех нас практически как отец. Это святое. И при любой попытке сострить, за такое без разбора можно получить в бороду.

      2
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 5 августа 2019, 22:48

      С интересным преобретением! Радует то что многие легионеры, пришедшие в этом сезоне, довольно качественные футболисты.

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