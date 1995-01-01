Смолов: «Отказался от предложения из Китая, потому что деньги не главное. Всех денег не заработаешь»

А предложение было, или Смолов сам придумал?
Странные у нас вещи - клубы из группы ЕК выйти не могут, а цены игроков растут: Миранчуки 100 лямов за пару, Смолов 50... Вот только Дзюба недооцененным остается.
Форвард «Локомотива» Федор Смолов подтвердил, что имел предложение из Китая. Россиянин рассказал, почему отказал.
«Я отказался, потому что деньги не главное. После перехода в Китай возможность отъезда в европейский клуб практически равна нулю. Всех денег не заработаешь. Люди, которые подписывают контракт на 9 миллионов евро в год, начинают думать, что у кого-то 13, у кого-то – 20. Если за этим гнаться, сам себя растеряешь. Об отказе не жалею», – сказал Смолов в интервью Евгению Савину.
- Смолов – воспитанник «Динамо».
- В текущем сезоне РПЛ нападающий провел 14 матчей, забил три гола, сделал три результативных паса.
- Футболистом интересовались «Манчестер Юнайтед», «Боруссия» Д.