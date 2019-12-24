Смолов: «Отказался от предложения из Китая, потому что деньги не главное. Всех денег не заработаешь»

Форвард «Локомотива» Федор Смолов подтвердил, что имел предложение из Китая. Россиянин рассказал, почему отказал.

«Я отказался, потому что деньги не главное. После перехода в Китай возможность отъезда в европейский клуб практически равна нулю. Всех денег не заработаешь. Люди, которые подписывают контракт на 9 миллионов евро в год, начинают думать, что у кого-то 13, у кого-то – 20. Если за этим гнаться, сам себя растеряешь. Об отказе не жалею», – сказал Смолов в интервью Евгению Савину.