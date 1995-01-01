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    Смолов: «Отказался от предложения из Китая, потому что деньги не главное. Всех денег не заработаешь»

    Форвард «Локомотива» Федор Смолов подтвердил, что имел предложение из Китая. Россиянин рассказал, почему отказал.

    «Я отказался, потому что деньги не главное. После перехода в Китай возможность отъезда в европейский клуб практически равна нулю. Всех денег не заработаешь. Люди, которые подписывают контракт на 9 миллионов евро в год, начинают думать, что у кого-то 13, у кого-то – 20. Если за этим гнаться, сам себя растеряешь. Об отказе не жалею», – сказал Смолов в интервью Евгению Савину.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4643

      paracetamol 29 минут назад

      А предложение было, или Смолов сам придумал?
      Странные у нас вещи - клубы из группы ЕК выйти не могут, а цены игроков растут: Миранчуки 100 лямов за пару, Смолов 50... Вот только Дзюба недооцененным остается.

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      Рейтинг: +8961

      KLIM777 30 минут назад

      в локо явно бедствует))

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      Рейтинг: -17

      Вот оно чё Михалыч 36 минут назад

      После перехода в Китай возможность отъезда в европейский клуб практически равна нулю. =========Вот тока не говори, что сейчас ты завален предложениями из европейских клубов .

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      Рейтинг: +170

      elessar arnor 47 минут назад

      но хотел в Зенит

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