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  • Смолов: «Отказался от предложения из Китая, потому что деньги не главное. Всех денег не заработаешь»

Смолов: «Отказался от предложения из Китая, потому что деньги не главное. Всех денег не заработаешь»

24 декабря 2019, 21:27
7

Форвард «Локомотива» Федор Смолов подтвердил, что имел предложение из Китая. Россиянин рассказал, почему отказал.

«Я отказался, потому что деньги не главное. После перехода в Китай возможность отъезда в европейский клуб практически равна нулю. Всех денег не заработаешь. Люди, которые подписывают контракт на 9 миллионов евро в год, начинают думать, что у кого-то 13, у кого-то – 20. Если за этим гнаться, сам себя растеряешь. Об отказе не жалею», – сказал Смолов в интервью Евгению Савину.

Источник: YouTube-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор
Комментарии (7)
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paracetamol
1577213232
А предложение было, или Смолов сам придумал? Странные у нас вещи - клубы из группы ЕК выйти не могут, а цены игроков растут: Миранчуки 100 лямов за пару, Смолов 50... Вот только Дзюба недооцененным остается.
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dyema
1577217086
Цену набивает)))
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ВетеR
1577223010
Офигенный нап, 14 игр, 3 гола (((
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Cules2013
1577245791
Ой, не надо этой лапши... Ты в РПЛ в тепличных условиях еле-еле голы рожаешь, а в том же Китае - да он просто там не заиграет: новая страна, условия, языковой барьер, а в Китае к слову полно качественных легов, которые его на банку задвинут и через год он вернулся бы в Россию никому вообще не нужный. Вот и подумал, что ему и тут платят больше, чем следует, чего рисковать. Ему вообще противопоказано покидать РПЛ куда-либо.
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Добрый Бобер
1577249335
Всех денег не за работаешь, зато пропить можно.
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vladimir-7
1577254805
Ф.Смолов; "Всех денег не заработаешь, но стремиться к этому нужно".
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