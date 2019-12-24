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  • Агент Ткаченко: «К Смолову был интерес у «Боруссии», «Вест Хэма». В прошлом году сорвалась сделка с «Манчестер Юнайтед»

Агент Ткаченко: «К Смолову был интерес у «Боруссии», «Вест Хэма». В прошлом году сорвалась сделка с «Манчестер Юнайтед»

24 декабря 2019, 19:28
21

Федор Смолов мог перебраться в один из топ-чемпионатов Европы. Например, форвардом интересовался «Манчестер Юнайтед», рассказал агент футболиста Герман Ткаченко.

«Боруссия» Д, он им всегда нравился. У них супердискуссия пошла. Второе – «Вольфсбург», Федя сдержанно относился. Был «Вест Хэм», но там смешная история. Спортивный директор клуба сказал, что «мы итальянцев, чeрных и русских не любим». И мы что-то почувствовали. Там было четыре нападающих, тренер не очень. Мы звоним тренеру и ему про Смолова, а он нам про Билялетдинова. Взяли паузу, а на аренду перед чемпионатом мира не согласились.

А вот вариант с «МЮ» появился неожиданно и был одним из самых реальных. Они искали нападающего – «мы берeм топ-форварда и за небольшие деньги ноунейма на замену». Было две кандидатуры: Пауло Дибала и Антуан Гризманн, а мы шли запасными. Обсудили зарплату, агентскую комиссию, личный контракт, рекламный. Всe было готово, но Гризманн договорился с «Барселоной», а «Юнайтед» взял Алексиса Санчеса. И наша сделка тоже сорвалась. Круто? Да нет, круто – это перейти в «МЮ». Мы не должны этим гордиться никогда», – сказал агент Евгению Савину.

  • Смолов – воспитанник «Динамо».
  • В текущем сезоне РПЛ нападающий провел 14 матчей, забил три гола, сделал три результативных паса.
  • В Европе Смолов выступал за «Фейеноорд».

Источник: YouTube-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Боруссия Д Вольфсбург Локомотив Манчестер Юнайтед Вест Хэм Смолов Федор
Комментарии (21)
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vladik12
1577205142
Рассказы бывалого балабола.
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VVM1964
1577205353
Мог то может и мог , да вот не смог , а нынче думаю мало кого заинтересует .
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серега кашин
1577205551
да выстрелил он пару сезонов а потом опять сдулся
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Кузьмич на трибуне
1577206723
Ого сразу в МЮ.А почему бы не Реал , место КриРо7?
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paracetamol
1577206737
Гы...! Гы-гы...!
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Ауторитетный экспэрт мамо
1577206856
....к Смолову интерес?????....ооооой умооорааааа)))))....такие смешные сказки уже который год....не знают уже куда это самовлюбленное чмо девать)))))
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oyabun
1577209006
В зимнюю паузу каких еще только сказок не услышим. Ну а что? Время такое, хочется верить в Деда Мороза и в Смолова в МЮ. ))
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SanekGol
1577210563
Во мужик языком чесать умеет!!)))
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Фан666
1577211178
Чувак, ты бредишь. За бугрм он на фиг никому не нужен был, а сейчас та вообще. Даже во втором турецком чемпе
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Сергей Александрович
1577218597
Лапшу свою пусть в другом месте втирает
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