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    Агент Ткаченко: «К Смолову был интерес у «Боруссии», «Вест Хэма». В прошлом году сорвалась сделка с «Манчестер Юнайтед»

    Федор Смолов мог перебраться в один из топ-чемпионатов Европы. Например, форвардом интересовался «Манчестер Юнайтед», рассказал агент футболиста Герман Ткаченко.

    «Боруссия» Д, он им всегда нравился. У них супердискуссия пошла. Второе – «Вольфсбург», Федя сдержанно относился. Был «Вест Хэм», но там смешная история. Спортивный директор клуба сказал, что «мы итальянцев, чeрных и русских не любим». И мы что-то почувствовали. Там было четыре нападающих, тренер не очень. Мы звоним тренеру и ему про Смолова, а он нам про Билялетдинова. Взяли паузу, а на аренду перед чемпионатом мира не согласились.

    А вот вариант с «МЮ» появился неожиданно и был одним из самых реальных. Они искали нападающего – «мы берeм топ-форварда и за небольшие деньги ноунейма на замену». Было две кандидатуры: Пауло Дибала и Антуан Гризманн, а мы шли запасными. Обсудили зарплату, агентскую комиссию, личный контракт, рекламный. Всe было готово, но Гризманн договорился с «Барселоной», а «Юнайтед» взял Алексиса Санчеса. И наша сделка тоже сорвалась. Круто? Да нет, круто – это перейти в «МЮ». Мы не должны этим гордиться никогда», – сказал агент Евгению Савину.

    • Смолов – воспитанник «Динамо».
    • В текущем сезоне РПЛ нападающий провел 14 матчей, забил три гола, сделал три результативных паса.
    • В Европе Смолов выступал за «Фейеноорд».

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    Сегодня, 19:28
    Комментарии13
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      Рейтинг: +21327

      oyabun 4 секунды назад

      В зимнюю паузу каких еще только сказок не услышим. Ну а что? Время такое, хочется верить в Деда Мороза и в Смолова в МЮ. ))

      0
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      Рейтинг: +2937

      Виталий Орехов 6 минут назад

      Гера сон рассказывал.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10

      aviks 27 минут назад

      Да кому это чудо нужно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2220

      raritet 35 минут назад

      Заметил, что более -менее стабильны в своих показателях были футболисты времен застоя. И Карпин, И Смертин , и Жирков, и Глеб, и Шевченко . Все они держали свой уровень. Не знаю. с чем это связано.

      0
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      Рейтинг: +8958

      KLIM777 > raritet 28 минут назад

      Другие понятия в сфере футбола. Они зачаты в 90-е годы как игроки, там футбольный менталитет другой.

      Сейчас после вылета всех наших клубов из еврокубков, хоть бы одна собака сожаления выразила или взяла на себя вину. Ни один долларовый миллионер слова не поранил, для них это норма. Футбол испорчен деньгами.

      1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 35 минут назад

      ....к Смолову интерес?????....ооооой умооорааааа)))))....такие смешные сказки уже который год....не знают уже куда это самовлюбленное чмо девать)))))

      2
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      Рейтинг: +4641

      paracetamol 37 минут назад

      Гы...! Гы-гы...!

      2
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      Рейтинг: +1062

      Кузьмич на трибуне 38 минут назад

      Ого сразу в МЮ.А почему бы не Реал , место КриРо7?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +270

      De_Frenki 56 минут назад

      ЧТО ТОЛЬКО НЕ НАПИШУТ....ОДНИ СРЫВЫ

      1
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      Рейтинг: +4354

      серега кашин 57 минут назад

      да выстрелил он пару сезонов а потом опять сдулся

      1
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      Рейтинг: +1936

      Томик > серега кашин 3 минуты назад

      Мозг быстро устал работать на правильной частоте, ибо не был к этому изначально приспособлен.

      0
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      Рейтинг: +20281

      VVM1964 1 час назад

      Мог то может и мог , да вот не смог , а нынче думаю мало кого заинтересует .

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