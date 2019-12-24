Агент Ткаченко: «К Смолову был интерес у «Боруссии», «Вест Хэма». В прошлом году сорвалась сделка с «Манчестер Юнайтед»

Федор Смолов мог перебраться в один из топ-чемпионатов Европы. Например, форвардом интересовался «Манчестер Юнайтед», рассказал агент футболиста Герман Ткаченко.

«Боруссия» Д, он им всегда нравился. У них супердискуссия пошла. Второе – «Вольфсбург», Федя сдержанно относился. Был «Вест Хэм», но там смешная история. Спортивный директор клуба сказал, что «мы итальянцев, чeрных и русских не любим». И мы что-то почувствовали. Там было четыре нападающих, тренер не очень. Мы звоним тренеру и ему про Смолова, а он нам про Билялетдинова. Взяли паузу, а на аренду перед чемпионатом мира не согласились.

А вот вариант с «МЮ» появился неожиданно и был одним из самых реальных. Они искали нападающего – «мы берeм топ-форварда и за небольшие деньги ноунейма на замену». Было две кандидатуры: Пауло Дибала и Антуан Гризманн, а мы шли запасными. Обсудили зарплату, агентскую комиссию, личный контракт, рекламный. Всe было готово, но Гризманн договорился с «Барселоной», а «Юнайтед» взял Алексиса Санчеса. И наша сделка тоже сорвалась. Круто? Да нет, круто – это перейти в «МЮ». Мы не должны этим гордиться никогда», – сказал агент Евгению Савину.