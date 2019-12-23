Впервые с 2006 года «Реал» дважды подряд сыграл нулевую ничью в Примере

В матче 18-го тура Примеры «Реал» на своем поле сыграл вничью с «Атлетиком» со счетом 0:0.

С аналогичным результатом завершился предыдущий поединок мадридцев в чемпионате против «Барселоны».

Таким образом, у «Реала» две подряд нулевых ничьи в Примере. Подобного у клуба не было с марта 2006 года.

Почти 14 лет назад столичная команда обошлась без голов в играх с «Валенсией» (0:0) и «Бетисом» (0:0).

Тогда нынешний главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выступал за команду в качестве игрока.