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  • Впервые с 2006 года «Реал» дважды подряд сыграл нулевую ничью в Примере

Впервые с 2006 года «Реал» дважды подряд сыграл нулевую ничью в Примере

23 декабря 2019, 06:20

В матче 18-го тура Примеры «Реал» на своем поле сыграл вничью с «Атлетиком» со счетом 0:0.

С аналогичным результатом завершился предыдущий поединок мадридцев в чемпионате против «Барселоны».

Таким образом, у «Реала» две подряд нулевых ничьи в Примере. Подобного у клуба не было с марта 2006 года.

Почти 14 лет назад столичная команда обошлась без голов в играх с «Валенсией» (0:0) и «Бетисом» (0:0).

Тогда нынешний главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выступал за команду в качестве игрока.

Источник: Gracenote Live
Испания. Примера Реал Атлетик
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