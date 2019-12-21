Вернер признан лучшим игроком Бундеслиги в ноябре

Пресс-служба Бундеслиги назвала лучшего игрока турнира по итогам ноября.

Этого звания удостоился нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер.

В голосовании 23-летний форвард опередил таких футболистов, как Патрик Херрманн («Боруссия» Менхенгладбах), Филипп Макс («Аугсбург»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Милот Рашица («Вердер») и Марсель Сабитцер («РБ Лейпциг»).

В ноябре Вернер провел четыре матча в Бундеслиге, в которых забил семь голов и сделал пять ассистов.