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    Вернер признан лучшим игроком Бундеслиги в ноябре

    Пресс-служба Бундеслиги назвала лучшего игрока турнира по итогам ноября.

    Этого звания удостоился нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер.

    В голосовании 23-летний форвард опередил таких футболистов, как Патрик Херрманн («Боруссия» Менхенгладбах), Филипп Макс («Аугсбург»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Милот Рашица («Вердер») и Марсель Сабитцер («РБ Лейпциг»).

    В ноябре Вернер провел четыре матча в Бундеслиге, в которых забил семь голов и сделал пять ассистов.

    Источник: Официальный сайт Бундеслиги

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